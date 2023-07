Soins capillaires: 24 conseils de coiffeurs pour faciliter le coiffage au quotidien

Zorica Nastasic/Getty Images

Petits conseils capillaires pour de grands résultats

Nos cheveux peuvent avoir l’air formidables tous les jours. Mais quel est le secret? D’abord, initiez-vous à quelques techniques d’experts capillaires faciles. Parmi les conseils capillaires, les stylistes, qui s’appuient sur leur longue expérience, maîtrisent toutes les techniques qui rendent vos cheveux plus sains, plus souples et plus éclatants. Bien entendu, ils connaissent les meilleurs produits et les styles de coiffure qui vous avantageront, que vous ayez plus de 40 ans et souhaitiez en paraître moins, ou simplement pour une couleur flatteuse. Mais leur secret pourrait se trouver dans les petits à-côtés aux grands effets.

«Pour nous les stylistes, les soins capillaires sont un plan d’action qui donne aux cheveux de la brillance, du volume et de l’éclat», explique le coiffeur Devin Rahal, fondateur de Devs Does Hair de Brooklyn (New York). «On ne parle pas de modification fondamentale, mais de petites touches qui changent tout.»

Nous avons consulté l’élite de la profession pour connaître leurs secrets et astuces au quotidien, et prévenir certaines erreurs capillaires courantes en chemin. Nous présentons ici le sommet en soins capillaires, et ce savoir-faire vous permettra de soigner vos cheveux à un niveau comparable à celui du salon de coiffure.

Découvrez ensuite ce que la couleur de vos cheveux révèle sur votre santé.