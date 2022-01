Les 13 commandements de la bonne utilisation du revitalisant

1 / 13

ISTOCK/GOODLUZ

Choisir la bonne formule pour son type de cheveux

Les revitalisants peuvent réparer vos cheveux, les nourrir et en améliorer l’élasticité, l’hydratation et la douceur. Mais les types de cheveux et les produits étant différents, il est important de choisir le produit qui convient à la texture de vos cheveux et à leurs besoins spécifiques. Anabel Kingsley, trichologiste chez Philip Kingsley, met en garde contre le fait d’utiliser un revitalisant trop chargé pour vos cheveux. Vous pensez peut-être qu’une formule intense rendra vos cheveux brillants et soyeux, mais elle rendra plus probablement votre tignasse molle et indomptable. (Voici comment choisir les meilleurs shampoings pour vos cheveux.)