5 raisons qui expliquent pourquoi vous avez des pellicules

Certaines personnes assurent que les lavages fréquents peuvent dépouiller notre chevelure des huiles qui leur sont nécessaires. Mais ces huiles peuvent aussi servir de véritable incubateur pour les pellicules. «Les pellicules peuvent se former lorsqu’il y a accumulation d’huile, de sébum ou de sueur sur le cuir chevelu, dit le Dr Brodell. Prenez des shampooings à l’huile de théier, dont les études ont démontré qu’ils combattent efficacement les pellicules. Et prenez soin de bien rincer le shampooing: les restes de résidus peuvent créer un terrain propice au pityrosporum ovale.

4 / 5

ISTOCK/A_NAMENKO

Vous ne vous alimentez pas bien

Personne ne sera surpris d’apprendre qu’une peau et des cheveux sains ne peuvent s’épanouir que sur un corps sain. Sans aller jusqu’à dire qu’un mauvais régime alimentaire peut être responsable de l’apparition des pellicules, les experts estiment que certains aliments peuvent provoquer des poussées, surtout si vous êtes déjà sujet aux pellicules. Dans la mesure du possible, essayez de consommer des acides gras mono-insaturés plus sains. Les avocats, les noix, les olives et l’huile de carthame en sont d’excellentes sources. Une carence en vitamine B, qui contient de la biotine (nutriment à la base des cellules ciliées), peut également exacerber les symptômes. Mangez des aliments riches en vitamine B comme le gruau, le riz, les œufs et les bananes.

Il est fort probable que vous ignorez ces choses au sujet du shampoing sec.