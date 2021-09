Coloration de cheveux: 9 erreurs qui pourraient tout gâcher

Blonde, brune ou rousse? Voici comment trouver la coloration de cheveux qui sera avantageuse et qui conviendra à votre teint et à votre type de visage.

Elle conseille d’utiliser un shampooing plus nourrissant et hydratant, sans sulfates, en plus d’un produit revitalisant à laisser agir pendant 2 à 3 minutes. Un masque capillaire hydratant hebdomadaire est aussi un incontournable.

Les cheveux teints—que ce soit pour couvrir les cheveux gris ou afficher un blond platine —sont plus fragiles que les cheveux non traités chimiquement. Ils nécessitent donc plus de soins. «Même si vous déboursez un montant impressionnant pour avoir la meilleure coloriste en ville, l’utilisation de produits de qualité moindre pourrait endommager votre chevelure», dit Kali Ferrara, coloriste au salon Roy Teeluck, à New York.

Ne pas se servir d’un shampooing mauve

Ces shampooings d’un violet foncé qui se vantent de rendre les blonds plus blonds fonctionnent réellement. «L’été, je ne vends que ce shampooing! Les blondes le veulent pour une couleur plus froide, tandis que les brunes qui aiment le soleil s’en servent afin d’éviter les tons jaunâtres», dit Kali Ferrara. «Ces shampooings contiennent un pigment mauve plus froid qui neutralise les tons plus chauds, phénomène fréquent entre deux rendez-vous au salon». On vous dévoile les secrets que votre coiffeur ne vous révèlera jamais!

La coloriste recommande d’utiliser ce type de produit une fois par semaine afin de conserver l’éclat de la couleur. Toutefois, il est important de ne pas les utiliser plus qu’une fois par semaine, puisqu’ils assèchent le cheveu et peuvent laisser un dépôt violet dans le cuir chevelu, prévient Lauren Hack, coloriste et propriétaire du salon LAUREN+VANESSA à New York.