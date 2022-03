À quelle fréquence doit-on laver ses cheveux?

MOYO STUDIO/GETTY IMAGES

Vous sautez du lit, courez sous la douche et lavez vos cheveux. C’est votre routine matinale depuis toujours. Mais ces shampooings quotidiens pourraient faire plus de mal que de bien à vos précieuses boucles (même avec les meilleurs produits). Alors, quelle fréquence faut-il adopter?

La question peut paraître simple, mais il n’y a pas de réponse absolue. Beaucoup d’entre nous les lavent trop souvent, causant leur chute ou leur cassure. D’autres ne le font pas assez, et provoquent des squames et des dépôts de sébum, explique la Dre Amy McMichael, professeure et directrice du département de dermatologie de l’École de médecine Wake Forest de Winston-Salem en Caroline du Nord. «Il faudrait laver les cheveux et le cuir chevelu au moins une fois par semaine, mais ça peut aller jusqu’à tous les quinze jours, dans certains cas», précise-t-elle. Mais il y a des exceptions pour tout.

Poursuivez votre lecture pour connaître le rythme de shampooings recommandé pour votre type de cheveux. Puis, faites des réserves du meilleur produit pour cheveux gras, frisés, clairsemés ou colorés, ou même violet pour les blonds. Ajoutez des masques capillaires et les meilleurs revitalisants pour parfaire le tout, et obtenez des cheveux propres et éclatants.

Assurez-vous de ne pas commettre ces erreurs lorsque vous vous lavez les cheveux.

De quoi est fait un shampooing?

Le shampooing se compose de divers ingrédients qui éliminent l’huile, la saleté, les poussières, les peaux mortes et autres impuretés, souligne la Dre Janiene Luke, professeure adjointe en dermatologie de l’Université de Loma Linda en Californie.

«Les agents nettoyants courants, comme les tensioactifs (surfactants), regroupent les impuretés en une structure qui se rince facilement à l’eau.» Les tensioactifs courants comprennent le laureth sulfate de sodium, l’ammonium laureth sulfate, le laurylsulfate de sodium et le laurylsulfate d’ammonium.

Et quoi d’autre? De l’eau, bien entendu. Sans la quantité requise, le shampooing ne sortirait pas de sa bouteille. Les agents, comme le cocamide ou la bétaïne de cocamidopropyle, fournissent le facteur moussant. Le shampooing contient également des silicones, comme la siméticone, qui rend vos cheveux lisses et brillants. D’autres ingrédients, comme le panthénol, les alcools gras et les huiles de noix, préservent l’humidité et l’hydratation. On peut ajouter du polyquaternium comme épaississant. Et enfin, les agents conservateurs procurent une durée de vie optimale au shampooing.

À quelle fréquence doit-on se laver ses cheveux?

C’est l’heure du lavage de cheveux? Votre style de vie vous aidera à déterminer la fréquence de vos shampooings. «Les gens qui s’entraînent ou qui transpirent abondamment pourraient devoir les laver plus souvent», ajoute la Dre McMichael.

Le taux de gras des cheveux compte également. Si vos cheveux produisent trop de sébum, un lavage quotidien pourrait améliorer leur apparence. Et à l’inverse, «si la tige pilaire (la partie émergente du cuir chevelu) est très sèche, on devrait diminuer la fréquence des lavages.»

Quel rôle joue la texture des cheveux?

La texture de vos cheveux est déterminante sur leur production quotidienne de gras. Plus vos cheveux seront gras, et plus souvent vous devrez les laver.

Pour déterminer votre type de cheveux, il faut tenir compte de leur niveau d’ondulation. Ils peuvent être raides, bouclés, frisés ou même super-frisés ou crépus. Ceci dépend de la forme de leurs follicules pileux. Plus les follicules seront ovales ou asymétriques, plus vos cheveux seront frisés.

Vous hésitez toujours sur votre type de cheveux? Posez la question à votre coiffeur lors de votre prochaine coupe.

Cheveux naturellement frisés ou texturés

Ces types de cheveux sont souvent plus secs, car le sébum, ou gras, ne se rend pas aussi loin dans la tige pilaire que dans les cheveux droits. À quel rythme doit-on alors laver les cheveux frisés ou texturés (à la fois frisés, bouclés ou ondulés)? Une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours, précise la Dre McMichael. L’idée d’un lavage quotidien pour tous les types de cheveux est un mythe.

Cheveux raides et lisses

Ils pourraient exiger plusieurs lavages par semaine, pour les placer plus facilement, souligne la Dre McMichael. Les cheveux raides et lisses deviennent souvent gras plus vite que les autres textures. Une des erreurs avec les cheveux fins est de ne pas les laver assez souvent, ce qui leur donne une apparence grasse. N’hésitez pas à suivre ces règles si vous avez les cheveux fins ou mous.

À quelle fréquence doit-on laver les cheveux tressés, méchés ou tissés?

Pour conserver leur style, il faudrait espacer les lavages de quatre à huit semaines. «C’est un délai trop élevé, et il faudra trouver moyen de nettoyer le cuir chevelu, même si cela décoiffe un peu», ajoute la Dre McMichael.

Son conseil pour le lavage courant: «Appliquez d’abord le shampooing sur le cuir chevelu, et laissez-le s’écouler entre les tiges pilaires, pour minimiser tout assèchement supplémentaire des tiges.»

Quelle fréquence adopter avec des cheveux longs?

Comme les cheveux bouclés, les cheveux très longs peuvent présenter des pointes sèches, par manque de circulation du sébum jusqu’au bout de la tige pilaire, précise la Dre Luke. «Le shampooing nettoie le cuir chevelu, et la longueur du cheveu n’a pas de conséquence sur la fréquence des lavages», ajoute-t-elle. Fiez-vous plutôt à l’aspect gras ou à la sécheresse de vos cheveux.

Si l’on a une maladie du cuir chevelu

Si vous souffrez d’une maladie comme le psoriasis du cuir chevelu, ou la dermatite séborrhéique (pellicules), un shampooing médicamenteux pourrait être conseillé plusieurs fois par semaine, explique la Dre McMichael. «Je conseille de concentrer le shampooing sur le cuir chevelu, surtout lorsqu’il s’agit d’un shampooing médicamenteux, qui peut assécher ou décaper les cheveux, et de poursuivre avec un bon revitalisant sur le reste de la chevelure.»

Méfiez-vous de ces mauvaises habitudes qui détruisent vos cheveux!

Comment trouver le bon shampooing?

Le choix du shampooing importe, car il joue un rôle essentiel dans le soin de vos cheveux. Un shampooing qui n’alourdit pas les cheveux fins pourrait permettre d’espacer les lavages. Les shampooings médicamenteux sont parfois requis plusieurs fois par semaine.

Vous vous demandez lequel choisir? Un coiffeur réputé conseille un shampooing contenant des agents tensioactifs de grande qualité pour un bel effet sur l’apparence et la texture de vos cheveux. «Moins les agents tensioactifs sont abrasifs, plus vos cheveux demeurent hydratés», précise Michael Dueñas, coiffeur de célébrités chez Aloxxi, de Los Angeles.

Ingrédients plus doux

Les agents tensioactifs abrasifs, comme le laurylsulfate de sodium, déshydratent les cheveux, explique Michael Dueñas. Laver des cheveux endommagés trop souvent peut les rendre cassants.

«Un shampooing hydratant est toujours bénéfique. Si l’agent tensioactif est une variante du laureth de sodium ou du lauryl éther sulfate de sodium, ou un dérivé de noix de coco, vous n’aurez pas à vous inquiéter», dit-il. Le lauryl éther sulfate de sodium est plus doux que le laureth sulfate de sodium.

Un revitalisant en profondeur peut réparer une partie des dommages, et vous donner des cheveux éclatants, ajoute la Dre Luke.

Le sel d’Epsom peut rendre vos cheveux soyeux et beaux. Voici comment profiter de ses bienfaits.

pH équilibré

Pour être efficace, votre shampooing doit aussi présenter un pH parfait, soit la présence d’un ingrédient acide comme le citrate de sodium ou l’acide citrique. Un petit rappel de chimie: l’échelle du pH est divisée en échelons de zéro à 14, le 7 étant neutre. Les chiffres les plus faibles sont les plus acides; les chiffres plus élevés, les plus alcalins.

Mais pourquoi se préoccuper du pH d’un shampooing? Parce qu’il peut influencer votre santé capillaire. S’il est trop alcalin, il peut endommager vos cuticules et rendre vos cheveux cassants, selon une recherche de 2014 publiée dans International Journal of Trichology. Conseil de pro: si vos cheveux sont sujets aux frisottis, optez pour un shampooing au pH faible (l’étiquette indiquera «pH équilibré»).

Shampooing sec plutôt que liquide?

Non. Le shampooing sec est peut-être revenu à la mode, mais il n’a pas le même effet qu’un shampooing liquide, prévient la Dre Luke. «Il contient des ingrédients qui peuvent absorber un surplus de gras sur le cuir chevelu. Cependant, il ne nettoie pas et ne retire ni la saleté ni l’huile.

Il doit être le dernier recours entre les lavages, mais pas un substitut pour le shampooing, selon la Dre Luke.

La Dre McMichael conclut: «Le shampooing sec servira, au mieux, à prolonger de quelques jours le délai entre les lavages, ou à masquer temporairement l’apparence grasse des cheveux.»

Le lavage quotidien endommage-t-il les cheveux?

Cela se pourrait. «Laver ses cheveux plusieurs fois par semaine pourrait ne pas nuire en soi», explique la Dre Luke. Mais se coiffer quotidiennement avec des instruments très chauds après le lavage pourrait causer des dommages cumulatifs, et rendre les cheveux notamment secs et cassants. Veillez à ne pas faire ces erreurs capillaires qui rendent les cheveux fourchus.

Si vous perdez vos cheveux, une manipulation accrue par des shampooings ou des coiffages excessifs pourrait accentuer cette tendance, précise-t-elle.

Alors, à quelle fréquence les laver? Il s’agit d’un équilibre subtil. Ne pas les laver assez souvent peut également causer des problèmes. «Vous pourriez provoquer de la desquamation», affirme la Dre Luke.

Plusieurs essais seront nécessaires pour trouver le bon équilibre, précise Michael Dueñas. «Si vos cheveux semblent devenir plus gras avec des lavages fréquents, diminuez le nombre de ceux-ci. Mais lavez un peu plus souvent des cheveux naturellement gras.»

