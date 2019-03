17 conseils de dermatologues sur les soins de la peau

6 / 17

paultarasenko/Shutterstock

L’écran solaire, toujours et encore

L’écran solaire est essentiel pour la peau et l’empêche de vieillir plus vite, nous l’avons tous entendu dire. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que c’est la première chose qu’il faut appliquer sur votre visage, pas la dernière! Selon le réputé Dr Neal Schultz, créateur de BeautyRx by Dr. Schultz et animateur de l’émission DermTV.com, « la raison en est que lorsque les écrans solaires été testés par la FDA, on les appliquait sur la peau nue. C’est pourquoi, si vous voulez obtenir le FPS indiqué, il faut mettre l’écran solaire avant toute autre chose. Quand je passe du temps dehors, j’obéis à la règle de mon ombre. Quand mon ombre est plus courte que moi, le soleil est à son plus fort : même si je porte un écran solaire, et j’en mets tous les jours, je limite alors mon exposition au soleil. » La dermatologue Victoria A. Cirillo, formée à Harvard, est du même avis : elle enfile une chemise, applique un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus, met un chapeau, cherche l’ombre et glisse ses lunettes de soleil sur son nez.

Cessez de croire à ces préjugés sur la crème solaire.