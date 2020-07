Soins de la peau: 5 ingrédients à ne jamais mélanger (et 4 que vous pouvez)

MARIDAV/SHUTTERSTOCK

Mélanger: tous les acides alpha-hydroxylés

«De faibles concentrations de plusieurs acides alpha, voire bêta-hydroxylés, peuvent être combinées pour offrir une meilleure exfoliation», explique le docteur Zeichner. «L’acide glycolique et l’acide lactique sont généralement associés à d’autres acides comme l’acide salicylique ou l’acide malique pour une exfoliation améliorée (en particulier sur le visage!)»

En résumé, la plupart des acides, y compris certains acides alpha-hydroxylés et les acides bêta-hydroxylés, constituent de bonnes combinaisons et fonctionnent bien ensemble pour traiter les pigments inégaux, la matité et l’acné. «En combinant ces derniers, vous récoltez des avantages antibactériens et anti-inflammatoires», ajoute Panarello.