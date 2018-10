13 choses que vous devriez savoir sur la glande thyroïde

12 / 13

Digital Photo/Shutterstock

Les cancers de la thyroïde sont en pleine croissance

Selon Santé Canada, le nombre de cas a augmenté chez les hommes de 6,2 % par an entre 1992 et 2013 et de 5,9 % par an chez les femmes entre 2004 et 2013. Pourquoi ce cancer en particulier?

D’autres études seront nécessaires pour tirer au clair cette tendance généralisée, mais le Dr Nasr l’attribue en grande partie au type le plus courant, soit le cancer papillaire. «Cette augmentation est avant tout due à la découverte accidentelle de petits nodules thyroïdiens à l’imagerie médicale, dit-il. Mais environ 30% de ces cas sont dus à de grosses tumeurs qui nécessitent un traitement.»

