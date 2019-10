Huile d’arbre à thé: 13 idées d’applications extraordinaires

3 / 13

Shutterstock

L’huile d’arbre à thé pour ramollir les cuticules sèches

Nous vous proposons un mélange d’huiles essentielles riche et adoucissant pour les cuticules qui craquellent. L’huile d’arbre à thé est antifongique et la lavande est reconnue pour ses vertus anti-inflammatoires contribuant à la guérison. Vous trouverez de l’huile d’avocat et de jojoba dans les magasins d’aliments naturels, mais vous pouvez remplacer l’une ou l’autre ou même les deux par de l’huile d’olive.

1 c. à soupe d’huile de jojoba

1 c. à soupe d’huile d’avocat

10 gouttes d’huile essentielle de d’arbre à thé10 gouttes d’huile essentielle de lavande

Versez les huiles de jojoba et d’avocat dans une petite bouteille en verre de couleur foncée, ce qui permettra de les préserver. Ensuite, ajoutez les huiles essentielles de d’arbre à thé et de lavande, vissez le bouchon et secouez pour mélanger. Secouez toujours vigoureusement le flacon avant d’employer cette préparation que vous ferez pénétrer dans les ongles et les cuticules en les massant doucement. Un usage quotidien ramollira les cuticules et les empêchera de fendre.

Sinon, massez vos cuticules sèches avec un peu de baume à lèvres. Vous serez étonné par ces autres usages surprenants du baume à lèvres!