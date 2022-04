20 explications au cuir chevelu qui démange

Il s’agit d’une infestation d’ acariens d’humains : Sarcoptes scabiei var. hominis. Ces acariens de la gale s’incrustent sous l’épiderme, où ils vivent et pondent leurs œufs, expliquent les CDC. Ces minuscules animaux se transmettent presque toujours par contact physique direct et prolongé avec une personne infectée. Ils se propagent par contact sexuel chez les adultes, bien qu’ils puissent également le faire sans rapports sexuels dans des conditions de promiscuité comme celles des appartements surpeuplés, des maisons de retraite, des établissements de soins prolongés, des garderies et des prisons.

Vous pourriez regretter que ce ne soit pas des poux s’il s’agit de la gale; cette affection cause des démangeaisons sur tout le corps, explique le Dr Khatri. Elle touche rarement le cuir chevelu, et affecte souvent les gens dont le système immunitaire est déprimé.

Pellicules

Admettons que vous avez réussi à exclure les poux et la gale. Si vous cherchez toujours ce qui cause vos démangeaisons, la réponse la plus probable pourrait être les pellicules. Et plus précisément, la dermatite séborrhéique, une forme sévère causée par une surréaction du corps aux levures qui vivent sur notre peau, précise la Dre Jennifer Haley, dermatologue de Scottsdale en Arizona. Les pellicules touchent environ 40% de la population, et se présentent souvent de façon épisodique dans une vie. «Les changements de saisons, le stress et l’augmentation de sucre dans l’alimentation peuvent les déclencher.» Sinon, il se peut que ces choses soient à l’origine de vos pellicules.

Il existe des produits en vente libre dont l’élément actif est l’acide salicylique, comme le shampooing Neutrogena T/Sal, et des antifongiques tels que le kétoconazole, ou le sulfure de sélénium, dans le shampooing Selsun Blue. L’huile essentielle de melaleuca (ou arbre à thé) fait partie des remèdes naturels. Et le Scalpicin peut contribuer à apaiser les démangeaisons, dit-elle. Si les remèdes en vente libre ne suffisent pas, consultez un dermatologue pour obtenir des anti-inflammatoires stéroïdiens, et une recherche plus poussée des causes de vos démangeaisons du cuir chevelu.