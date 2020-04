9 choses que vous devez savoir sur l’eczéma (particulièrement si vous en avez)

Si vous comptez parmi les 17% de Canadiens qui souffriront d’eczéma dans leur vie, vous voulez connaître les symptômes et les meilleurs traitements de cette maladie irritante de la peau.

Shutterstock

Comment savoir si c’est de l’eczéma?

L’eczéma est une maladie de la peau où il y a un dysfonctionnement de la barrière cutanée. Le système immunitaire de la peau ne fonctionnant pas non plus de façon optimale, les personnes eczémateuses sont plus sujettes à développer des maladies de la peau. Pour savoir si vous souffrez d’eczéma, vous devez connaître vos symptômes. «Votre peau devient sèche, démange et est facilement irritée, et il peut y avoir des rougeurs sur une peau écailleuse et épaissie», explique le Dr Jeffrey Benabio, dermatologue chez Kaiser Permanente à San Diego, en Californie.

Les plaques eczémateuses tendent à être localisées sur certaines parties du corps en fonction de l’âge. Les endroits les plus touchés chez les nourrissons sont notamment le cuir chevelu et le visage (particulièrement les joues), le devant des genoux et l’arrière des coudes.

Chez les enfants, ce sont souvent le cou, les poignets, les jambes, les chevilles, les plis des coudes et des genoux ainsi qu’entre les fesses. Chez les adultes, les plaques apparaissent souvent à l’intérieur des coudes et des genoux et sur la nuque, parfois accompagnée d’une croûte jaunâtre à brun pâle ou de cloques remplies de pus.

