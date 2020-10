Maladies de la peau: la différence entre le psoriasis, la rosacée et l’eczéma

4 / 14

STEKLO/Shutterstock

Le traitement de la rosacée

En l’absence d’un remède spécifique, on utilise des médicaments et des moyens proactifs pour contrôler et gérer les poussées. La solution peut être différente d’un sujet à l’autre.

«Il est difficile de prévoir quel traitement sera le plus efficace. On commencera donc à établir un schéma thérapeutique et on essaiera diverses approches, précise la Dre Sodha. Les soins quotidiens de la peau avec un nettoyant doux, un hydratant apaisant et un écran solaire devraient faire partie de toute thérapeutique.»

Les traitements comprennent des anti-inflammatoires, des onguents et des pilules antimicrobiens et des crèmes antiparasitaires qui combattent l’acarien de la peau appelé Demodex.

On peut prescrire des rétinoïdes pour les boutons tenaces et les pustules. Pour l’œil et des paupières, la Dre Sodha recommande les compresses tièdes, le shampooing neutre pour bébés et les gouttes oculaires lubrifiantes. Le laser vasculaire et la lumière pulsée peuvent réduire les rougeurs, les boutons et les vaisseaux sanguins apparents.

Enfin, il serait prudent de vérifier l’état de votre microbiome – l’ensemble des micro-organismes dans vos intestins et votre corps – qui peut affecter la peau. «Selon les recherches, les patients qui souffrent de rosacée ont une prévalence plus élevée de prolifération bactérienne dans l’intestin grêle», précise-t-elle.