«Je voulais donner aux enfants noirs des outils qui leur permettraient de comprendre l’importance de ce moment charnière et toujours d’actualité qui fait partie de leur histoire et qu’on n’enseigne pas à l’école publique», explique l’avocate.

En 2020, Rachel Zellars, avocate et enseignante, a cofondé à Halifax l’African Nova Scotian Freedom School. Les premières écoles de ce genre ont vu le jour dans les années 1960 dans la foulée du mouvement des droits civiques aux États-Unis, pour célébrer la culture noire et encourager les jeunes à s’impliquer dans le militantisme. En parlant de ça, voici un petit retour dans le passé avec ces photos d’époque illustrant la solidarité.

rook76/Shutterstock.com

Reginald Aubrey Fessenden – 1866–1932

Le pionnier de la radio qui nous a reliés au monde

Reginald Aubrey Fessenden est l’un des ingénieurs-inventeurs canadiens les plus influents et pourtant le moins célébré. Né en 1866 en Estrie, au Québec, il a été élevé en Ontario, cultivant un intérêt précoce pour la science grâce à l’influence de son oncle professeur de physique et aux transmissions téléphoniques d’Alexander Graham Bell à Bolton, près de chez lui.

En 1886, il travaille comme aide-testeur auprès de Edison Machine Works, une compagnie appartenant à Thomas Edison (qui le surnommait «Fezzie»). Il est recruté plus tard par Westinghouse Electric Corporation où il supervise les groupes électrogènes et améliore l’ampoule électrique. En 1906, il réussit la première transmission transatlantique bilatérale au cours de laquelle il invite des officiers en mer à écouter un programme de musique et de chansons pour le réveillon de Noël. Son enthousiasme le conduit à tenter mille et une expériences qui favoriseront de nombreuses découvertes fortuites, depuis la technologie du sonar à l’appareil de radiographie en passant par les boules à thé.

