Hommage à nos héros du Jour J

Le soldat

Par Hélène de Billy

Sur le navire en direction des côtes normandes, Clément Gosselin se souvient d’avoir été malade-la mer était grosse. Il se souvient également du Kodak 620 fixé à sa ceinture, qu’il traînait, au mépris du règlement, depuis son arrivée en Angleterre il y a deux ans.

Ce 6 juin 1944, lorsque le Québécois a débarqué dans l’enfer de Juno Beach avec ses compagnons du Régiment de la Chaudière, les tirs venaient de toutes part, les obus explosaient et les corps tombaient par centaines. « C’est comme dans les films, relate-t-il. Sauf qu’en plus il faut imaginer la senteur des corps en putréfaction. Une odeur qui te coupe l’appétit pendant des jours. Tu ne peux plus rien avaler. Si t’as un peu de gras dans le pantalon, il rejoint le fond des bottines… »

Au milieu de cette « pagaille générale », il a trouvé le moyen de prendre une photo « sous le nez du contrôleur de la plage ». Clément Gosselin a du mal à en préciser les circonstances aujourd’hui, mais un cliché lui est resté de cette journée mémorable, avec des maisons criblées par les tirs d’obus et de la fumée.



Clément Gosselin

Doté d’une forte personnalité, le soldat aux yeux bleus et au sourire ravageur a traversé ce débarquement infernal (et les combats qui ont suivi) en se fiant à son instinct et ne comptant que sur ses propres moyens. « C’est par la ruse qu’on l’emporte », confie-t-il. Âgé de 91 ans aujourd’hui, il vit à l’hôpital militaire Saint-Anne, en banlieue de Montréal. Il conduit toujours sa voiture, va à la pêche en saison et pratique encore la photographie amateur, « des passe-temps sur lesquels on peut se concentrer et, surtout, qui ne nuisent à personne ». Parler médailles et faits d’armes ne l’intéresse pas. « Une guerre, dit-il, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Mais on peut se souvenir de faits cocasses. »

Originaire de Saint-Sébastien tout près de Lac-Mégantic, Clément Gosselin s’est porté volontaire à 17 ans, « non par patriotisme, spécifie-t-il, mais pour manger ». Son père cordonnier était mort quelques années plus tôt. Après quoi la maison familiale est passée au feu. Aîné des garçons, Clément a dû subvenir aux besoins de sa mère et de ses dix frères et sœurs. On était en 1940. Sur le formulaire, il a déclaré avoir 19 ans. « Dans ce temps-là, on ne vérifiait pas. »

Au départ, il visait l’aviation. « Pilote de chasse… »ça fait rêver un gamin. Mais il n’avait pas l’âge requis pour les bombardements aériens (dans l’armée de l’air, on exigeait un baptistère), et au moment où on l’a appelé à l’aube de ses 18 ans, il s’était fait des copains dans le 22e Régiment et il ne voulait plus quitter la Citadelle-certains individus du 22e ont plus tard été prêtées au Régiment de la Chaudière. Étant donné qu’il s’était engagé à verser la moitié de son salaire à sa mère, il devait s’organiser avec 65 cents par jour. Qu’à cela ne tienne. Comme il ne fumait pas, qu’il ne prenait pas un coup et que les femmes lui offraient leurs faveurs gratuitement, rappelle-t-il avec un clin d’œil, il prêtait de l’argent aux officiers.

Le jour du débarquement, sur cette plage de Normandie transformée en charnier, Clément Gosselin a fait une drôle de découverte. « J’ai retrouvé de petits cousins sur le corps d’un soldat allemand mort. Comment ? En examinant le pansement de secours qui se trouvait dans sa poche et où il était inscrit « Gosselin et Frères Fabricants de Produits pharmaceutiques ».

Trois semaines plus tard, il empruntait un vélo de l’armée pour se rendre à l’adresse indiquée sur la pochette du pansement. À la dame qui lui lançait : « Pour vous monsieur ? »Il a répliqué : « Écoutez, ça fait longtemps qu’on est parti de par icitte nous autres, je suis venu voir si on est encore parents. »Il a présenté ensuite ses papiers d’identité. Un Gosselin du Canada. Immédiatement, le propriétaire a sorti ses bouteilles. On a ensuite consulté les bouquins de généalogie et levé son verre à ce Gabriel Gosselin qui avait fait le débarquement (pacifique celui-là) en Nouvelle-France en 1649…

Au bout de trois jours, Clément a dû rejoindre le vingtième siècle sous peine d’être déclaré déserteur, « ce qui pouvait mener à la potence ». Il a été blessé quelque deux mois plus tard alors qu’il revenait d’une mission de reconnaissance durant la bataille de la poche de Falaise. Le 14 août 1944, le jour même de son vingt-deuxième anniversaire, un éclat d’obus lui a traversé la mâchoire, manquant de le tuer. Rapatrié, il est demeuré en Angleterre jusqu’à la fin de la guerre. Après l’armistice, il a rejoint les Pays-Bas où il a trouvé du travail dans l’armée canadienne. Il a épousé une Néerlandaise, pour revenir au Canada en 1947 avec un premier enfant-le couple en aura quatre. Trilingue, grand-père cinq fois et arrière-grand-père deux fois, Clément compte assister aux célébrations commémorant le 70e anniversaire du Débarquement de la Normandie, en France ce mois-ci.