14 photos d’époque illustrant la solidarité

PHOTOQUEST/GETTY IMAGES

Une vague d’indignation à la suite de la mort de Martin Luther King

En avril 1968, à la suite de l’assassinat de Martin Luther King, des protestataires manifestent devant la Maison-Blanche, à Washington, D.C. On peut lire sur ces deux pancartes: Let his death not be in vain (Qu’il ne soit pas mort en vain) et We Have a Dream (Nous avons un rêve).