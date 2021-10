13 histoires et faits terrifiants sur le Canada et le Québec

9 / 13

Shutterstock

Des manigances à vous glacer le sang dans le Temple de la renommée du hockey

Les cris et les pleurs qui se répercutent sur les murs de l’édifice du Temple de la renommée du hockey à Toronto ne proviennent pas des amateurs insatisfaits du jeu des Maple Leafs. Bruits effrayants, lumières qui clignotent et portes qui claquent sont l’œuvre d’un fantôme nommé Dorothy. En 1953, alors que l’édifice était une succursale achalandée de la Bank of Montreal, Dorothy, âgée de 19 ans, y travaillait comme caissière. À la suite d’une histoire de cœur ayant mal tourné, la femme désespérée s’est tiré une balle dans les toilettes du deuxième étage. Depuis son suicide, des bruits sinistres, des pas et même une tape sur l’épaule ont donné froid dans le dos aux visiteurs et aux employés. Pour en savoir plus sur ces manifestations fantomatiques au Temple de la renommée du hockey, lisez le rapport du Toronto Star.

C’est pour cela que le Temple de la Renommée du Hockey fait partie des endroits hantés à visiter au Québec et au Canada.