14 petits gestes à poser pour lutter contre le racisme au quotidien

Faites quelque chose

Au début de la guerre du Golfe en 1990, le musicien de rock Sting disait que ce n’était pas le temps de «sloganer» (d’inventer des slogans politiques). Les dépêches, les hashtags et les platitudes sur les réseaux sociaux dits «réveillés et ouverts» sur la paix, l’amour et la compréhension banalisent la situation actuelle, qui est grave et complexe.

Si vous voulez être un allié, retweeter les idées des autres et changer votre photo de profil pour un carré noir est un bon début, mais ce n’est plus suffisant maintenant. «Les noirs et les bruns protestent depuis des siècles», écrivait Savala Trepczynski dans un article du magazine Time publié en juin 2020. «Ce sont les Blancs qui sont responsables de ce qui se qu’ils en font».

En fin de compte, parler n’est pas très onéreux. Et l’action n’a pas de prix. Participez à une manifestation pacifique comme l’ont fait Ariana Grande et Timothée Chalamet. Donnez de votre temps. Tendez la main à des voisins noirs et travaillez avec eux pour faire une différence dans votre propre communauté. Le vrai progrès commence avec chacun d’entre nous.

