Elle abrite aujourd’hui une horde autrement plus redoutable. Dispersés un peu partout et planqués dans les tranchées et les trous de fusiliers, les grenadiers, les tireurs embusqués, les mitrailleurs, les blindés et les canons antichars des meilleures unités que Hitler a été en mesure de rassembler attendent patiemment leur proie qui progresse vers le champ de tir et son massacre soigneusement préparé.

Comme pour les attaques récentes, les soldats espèrent le renfort des blindés Sherman de l’escadron canadien qui opposeront un feu direct de canons et de mitrailleuses à l’ennemi. Au même moment, un régiment d’artillerie devrait envoyer une pluie d’obus explosifs vers les lignes ennemies pendant que les Canadiens se rapprocheraient. Sur le flanc droit, le champ de bataille se couvrirait ainsi d’un épais voile de fumée qui ferait écran aux postes d’observation nichés en hauteur à l’ouest, de l’autre côté de l’Orne. Hélas, à l’heure H, aucun de ces éléments qui auraient dû assurer le succès de l’opération ne s’est matérialisé. Suivant un ordre direct de procéder immédiatement, la fierté et l’honneur du régiment étant en jeu, le major Phillip Griffin, commandant intérimaire de 26 ans, se lève et, après une hésitation, fait signe d’avancer. À l’ordre «Black Watch, en avant!» les hommes se dressent à l’unisson.

Armée volontaire

Peinant à travers les blés, enfants des Prairies, débardeurs et bûcherons avancent côte à côte avec des riches et des puissants. Il y a là des Canadiens de toutes origines, blancs, noirs et indigè­nes, des juifs et des chrétiens, des communistes et des capitalistes, des conservateurs et des libéraux. Ils font corps. Ces hommes soumis à l’autorité con­servent une foi inébranlable et restent attachés aux principes, au devoir, à l’amitié et à l’indestructible «régiment».

Après une avancée de 45 mètres, un rideau d’explosifs et de shrapnels incandescents s’abat sur eux, anéantissant toute idée de fuite ou de repli. Pendant ce temps, de l’autre côté de la vallée de l’Orne, les observateurs de l’artillerie allemande, tapis sur la crête et les hauteurs, visent les antennes de trois mètres qui s’agitent dans tous les sens au-dessus des blés. Et le grésillement des échanges radio se tait au fur et à mesure que les obus de mortier trouvent leur cible. Les communications sont coupées, les hommes du Black Watch sont plus seuls que jamais.

À 90 mètres, les mitrailleurs allemands qui attendent confortablement installés dans les cachettes qui tapissent les flancs et le sommet de la crête se mettent soudain à tirer. Selon des axes déterminés, leurs traceurs vert et jaune atteignent les Canadiens de trois côtés et, avec la précision d’une faux, laissent des andains de morts dans le champ, les balles déchirant la chair, les tissus et les tendons, pulvérisant les organes et les os. Incapables de trouver un refuge, les Highlanders se faufilent au milieu du blé qui leur arrive à la taille.

Un à un pourtant, ils tombent, avalés par les graminées qui rend le commandement et la discipline pratiquement impossibles. La marche des quelques soldats toujours debout, qui était mesurée et ferme il y a encore peu de temps, s’accélère rapidement. Ne pouvant espérer ni un arrêt des tirs, ni une retraite, ni la compassion de l’ennemi, tous les soldats sont saisis par un sentiment d’urgence. «Gardez le rythme! Restez unis! Continuez à avancer! En avant!»

