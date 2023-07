Comment se débarrasser des anthrènes des tapis… une fois pour toutes!

Tomasz Klejdysz/Getty Images

Personne ne veut avoir de parasites chez lui, et surtout pas de ceux qui dévorent et détruisent les tissus. Selon Tim Jankowski, président d’Aladdin’s Cleaning & Restoration, les anthrènes des tapis se nourrissent «de tissu de tapis, mais aussi de vêtements, de tissu d’ameublement et de literie». Comme ils peuvent se cacher là où vous vous y attendez le moins, il est important de savoir comment s’en débarrasser immédiatement.

Si vous êtes propriétaire depuis un bon bout de temps, ce n’est peut-être pas votre premier problème d’insectes. Vous savez probablement déjà comment vous débarrasser des araignées, comment vous débarrasser des mouches à fruits et aussi que vous ne devriez jamais tuer un mille-pattes. Mais les anthrènes se réfugient dans les tapis (une fois que vous en serez débarrassé, il sera d’ailleurs important de savoir comment nettoyer les tapis ou encore le matelas). Voici les conseils professionnels dont vous avez besoin pour débarrasser votre maison des anthrènes des tapis.

Qu’est-ce que les anthrènes des tapis exactement?

Ce sont des parasites de plantes d’intérieur assez courants, particulièrement si vous avez fait entrer des plantes ayant passé un certain temps dehors. Ils se déclinent en différentes couleurs, notamment noir, brun, jaune et orange. «Il existe de nombreuses variétés de ces parasites, mais les anthrènes sont habituellement petits et de forme ovale, précise Tim Jankowski. Les variétés les plus courantes sont l’attagène des fourrures et les différents anthrènes des tapis.» La variété d’anthrène des tapis que vous rencontrez dépend de la région du pays où vous vivez. Ça ne peut pas nuire de vous renseigner sur ce à quoi ressemble l’anthrène des tapis de votre région afin de mieux l’identifier.

Les anthrènes des tapis préfèrent les lieux sombres de la maison et les endroits où des fibres naturelles sont rangées, le sous-sol, le grenier et une pièce inutilisée par exemple. Comme leur nom l’indique, ces parasites aiment établir leurs pénates dans des pièces où ils peuvent infester des tapis. Ils aiment également vivre là où il y a de grosses accumulations de poils d’animaux et de peluches puisqu’ils se nourrissent aussi de ces fibres naturelles.

Votre maison est plutôt infestée de fourmis? Voici des solutions simples pour se débarrasser des fourmis (pour de bon!).

Les anthrènes des tapis sont-ils dangereux?

Les anthrènes des tapis ne sont pas dangereux pour les humains ou les animaux, mais ils peuvent endommager vos biens… et ils sont dégoûtants. De plus, il peut être incroyablement difficile de s’en débarrasser.

«Le volume même d’anthrènes des tapis dû à leur cycle reproducteur fait en sorte qu’ils sont très difficiles à éradiquer, explique Tim Jankowski. Les femelles de la plupart des espèces pondent entre 25 et 100 œufs à la fois, et ces œufs sont extrêmement difficiles à voir.» Vous pourriez donc marcher ou vous allonger sur eux sans le savoir. Dégoûtant!

Ce sont les larves des anthrènes des tapis qui constituent le véritable problème. Celles-ci «causent habituellement plus de dommages car elles utilisent les fibres qu’elles mâchent pour se développer», selon Tim Jankowski. Les anthrènes adultes, quant à eux, préfèrent le pollen des fleurs et ne se nourrissent pas de textiles ménagers.

Connaissez-vous les 15 signes sournois que votre maison est sur le point d’être infestée?

Qu’est-ce qui fait que vous avez des anthrènes des tapis chez vous?

Les anthrènes des tapis peuvent entrer dans la maison au printemps et pendant l’été.

«Tout comme les mites, les anthrènes sont attirés par la lumière, explique Tim Jankowski. Les lumières de la véranda ou celles à l’intérieur peuvent les inciter à entrer par une fenêtre ou une porte-fenêtre ouverte.»

Comment pouvez-vous savoir si vous avez une infestation d’anthrènes des tapis?

Commencez par en observer les signes. «Les adultes vont normalement se regrouper autour des fenêtres et des lumières et sont donc plus faciles à identifier», déclare M. Jankowski. Parce que ces parasites se reproduisent très rapidement, même la présence de quelques adultes seulement peut se révéler préoccupante.

Faites de votre mieux pour trouver les larves, car ce seront probablement là que vous verrez les premiers signes de dommages. En grandissant, les larves laissent tomber de minuscules peaux, mais lorsqu’elles mangent, elles laissent aussi derrière des zones râpées dans les tapis. « On ne voit habituellement pas les larves, et les dommages causés à des objets dans votre maison ne seront visibles qu’au moment d’une véritable infestation», ajoute-t-il. Vous pourriez également trouver des larves en vérifiant les bords et le dessous des tapis. Considérez cela comme une étape supplémentaire à cette liste de ménage pour garder la maison impeccable.

Les anthrènes des tapis s’en iront-ils d’eux-mêmes éventuellement?

Malheureusement, non. «Les anthrènes vont continuer de se multiplier», selon Tim Jankowski. Aussitôt que vous remarquez l’infestation, vous devez commencer à traiter les tapis, les vêtements et les autres textiles dans la maison; autrement, ces parasites réapparaîtront aux mêmes endroits chaque année. «Du stade de l’œuf à la mort, les anthrènes peuvent vivre jusqu’à deux ans. La majeure partie de ce temps se passe au stade de destruction larvaire», explique-t-il.

Qu’est-ce qui tue les anthrènes des tapis naturellement?

Au lieu d’utiliser un vaporisateur chimique ou de faire appel à un exterminateur professionnel, il existe des solutions naturelles de nettoyage pour garder votre maison exempte de parasites. Comme ces méthodes conviennent mieux pour une petite infestation, lisez la suite pour trouver d’autres façons de procéder.

Utiliser un mélange de vinaigre blanc et d’eau

«Les propriétés acides du vinaigre vont tuer les larves et les anthrènes des tapis adultes», dit Tim Jankowski. Commencez par ajouter deux cuillerées à thé de vinaigre blanc dans une bouteille à vaporiser vide et remplissez-la d’eau. Humectez rapidement les meubles et les tapis en y vaporisant le mélange mais sans lambiner car «la solution peut parfois tacher ou endommager vos tissus». Profitez-en pour connaître ces 85 trucs méconnus pour le nettoyage au vinaigre à essayer.

Passer l’aspirateur régulièrement

Un nettoyage régulier des tapis est une autre façon de se débarrasser des anthrènes, particulièrement si vous avez des animaux de compagnie. Utilisez un aspirateur possédant des accessoires spéciaux pour les tapis pour en nettoyer les bords et le dessous. Ça aspirera non seulement les parasites mais aussi tous les poils d’animaux qui attirent les anthrènes au départ.

Laver les vêtements et les tapis à la machine

La chaleur venant de votre machine à laver peut aussi tuer les anthrènes des tapis. Selon l’université du Kentucky College of Agriculture, Food and Environment, «le nettoyage à sec ou le lavage à l’eau chaude tue tous les œufs ou les larves en présence. La chaleur générée par la sécheuse fonctionne également.»

Quoi d’autre tue les anthrènes des tapis?

En plus des nettoyants à tapis, il y a certaines solutions chimiques à connaître pour se débarrasser des anthrènes des tapis. «Comme elles peuvent toutefois contenir des produits chimiques corrosifs, gardez-les loin des enfants et des animaux domestiques», déclare Tim Jankowski.

Les boules à mites

Vous pouvez utiliser des boules à mites, mais suivez les directives attentivement. Déposez les boules à mites seulement dans des tiroirs scellés où les enfants et les animaux de compagnie ne peuvent les trouver, et ne les dispersez jamais dans des endroits ouverts auxquels ces derniers ont accès. Utilisés de façon inappropriée, les produits contenant de la naphtaline ou du paradichlorobenzène peuvent être dangereux. Les boules à mites ne sont vraiment efficaces que si elles sont utilisées dans la bonne concentration, obtenue en les mettant avec des articles sensibles aux anthrènes dans de gros bacs fermés hermétiquement.

L’acide borique

Appliquez de l’acide borique dans les fissures et les crevasses où les anthrènes des tapis pourraient entrer dans la maison. Faites en sorte que le produit ne pénètre pas à l’intérieur puisqu’il peut être toxique pour les enfants et les animaux domestiques en cas d’ingestion.

Comment prévenir les problèmes d’anthrènes des tapis?

Ajoutez des moustiquaires aux fenêtres et utilisez des portes moustiquaires.

Gardez les portes et les fenêtres fermées.

Lorsque vous rangez des tapis et des vêtements, assurez-vous de les mettre dans des sacs fermés hermétiquement.

Évitez d’entrer des tapis élimés dans la maison: ils sont peut-être déjà infestés d’anthrènes des tapis.

