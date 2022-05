Comment se débarrasser des mouches à fruits: nos meilleurs trucs

On confond souvent ces minuscules parasites volants, mais plusieurs choses les distinguent. Le corps des mouches à fruits est arrondi, de couleur dorée à noir, et elles ont de gros yeux rouges. Elles se nourrissent de fruits mûrs et sont dépourvues de pièce buccale mordante. Les moucherons ressemblent à de petits moustiques au long corps noir et aux pattes pendantes. Les femelles se nourrissent de sang, et vous subirez des morsures qui démangent, s’il y en a chez vous. Les moucherons sont transportés dans la terre, et vos nouvelles plantes en pots pourraient en être l’origine. Essayez ces remèdes maison contre les piqûres d’insectes . Ensuite, assurez-vous de suivre nos conseils pour bien choisir son chasse-moustique.

Quel est le moyen le plus efficace pour se débarrasser de mouches à fruits?

Par bonheur, il existe de nombreux moyens pour éliminer les mouches à fruits. Les méthodes maison et celles du commerce pourraient vous débarrasser de ces nuisibles sans peine et sans délai. Après, gardez-les à distance en nettoyant fréquemment vos comptoirs et drains d’éviers, ainsi que les aliments renversés accidentellement. Et vous devez bien laver les fruits et légumes dès votre retour pour éliminer tout œuf potentiel. Enfin, consommez-les sans délai et jetez au composte tout fruit et légume trop mûr ou blet (pour éviter la contamination). Maintenant que vous avez les consignes, voici comment vous débarrasser au plus vite des mouches à fruits.