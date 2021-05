15 signes sournois que votre maison est sur le point d’être infestée

1 / 16

Voici pourquoi il faut prévenir les invasions invisibles

Les cafards transmettent des maladies, explique Ron Harrison, entomologiste et directeur des services techniques, chez Orkin.

Cependant, les mouches domestiques seraient encore plus nuisibles en propageant, entre autres, le virus Zika. Le virus Zika fait partie des maladies transmises par les moustiques qu’il vaut mieux connaître.

Chez les souris et les rats, c’est l’hantavirus, un virus rare et potentiellement mortel, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Gare aux signes d’infestation qui suivent.