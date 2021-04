16 façons de se débarrasser des parasites dans la maison (sans produits chimiques)

12 / 17 DRAZEN_/GETTY IMAGES … ainsi que le reste de la maison Même si la cuisine est la cible majeure de la vermine, le reste de la maison doit toujours être propre. «Passez l’aspirateur et la vadrouille chaque semaine, surtout sous et entre les appareils électroménagers, et le long des plinthes et étagères des placards, conseille Jen Stark. Videz fréquemment les poubelles et bacs à recyclage, et nettoyez tout dégât à l’intérieur de ceux-ci.» Lavez souvent la litière des animaux domestiques.

13 / 17 DRAW05/GETTY IMAGES Contrôle de l’humidificateur Il s’agit surtout d’une mesure préventive, mais beaucoup de bestioles sont attirées par l’humidité, comme les «mille-pattes, scolopendres, cloportes, poissons d’argent et perce-oreilles, prévient Jen Stark. Elles se regroupent dans les lieux humides de la maison pour se reproduire et avoir un point d’eau.» Pour éviter une telle situation (et diminuer l’humidité dans votre maison), il faut surveiller les niveaux de l’humidificateur. «Utilisez l’humidificateur pour maintenir un niveau optimal d’humidité entre 30% et 50%», précise-t-elle. Jetez un oeil à ces conseils qui vous aideront à avoir une maison plus saine.