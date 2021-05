Comment se débarrasser des insectes nuisibles dans la cuisine

Répugnantes, oui, mais vous n’y pouvez rien si ces insectes décident de vous suivre de l’épicerie à la maison, jusque dans vos aliments et ce, que votre maison soit propre ou non. Voici comment vous débarrasser des insectes qui rôdent dans les cuisines. De plus, assurez-vous de ne jamais laisser ces 15 aliments dans votre garde-manger.

NIVCUBE/SHUTTERSTOCK

Les fourmis

Les fourmis sont une des nuisances les plus communes dans la cuisine, probablement parce qu’elles vivent en groupes et entrent par les portes et les fenêtres. Selon Terminix, il se peut que l’appel d’un exterminateur soit nécessaire si vous apercevez une fourmi. Les infestations arrivent vite, sont difficiles à contrôler et la façon de s’en débarrasser dépend des différentes espèces… qui tournent autour de 700.

Comment se débarrasser des fourmis: gardez votre maison fermée et essayez des détergents non toxiques comme de la poudre de talc, des feuilles de laurier ou du sel et du poivre aux points d’entrées suspects. S’il y en a trop, voici plusieurs solutions simples qui vous aideront à vous débarrasser des fourmis.