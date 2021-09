Comment enlever presque tous les types de taches

Bicarbonate de soude Le bicarbonate de soude est parfait pour les taches sur les vêtements, les tapis et le capitonnage des meubles. Il aide à absorber les déversements, en particulier sous la forme d’une pâte composée de 1 tasse de bicarbonate et ½ tasse d’eau. En séchant, cette pâte élimine les taches et peut être ensuite aspirée ou lavée.

Eau de Javel Les experts tentent d’éviter l’eau de Javel en raison de son effet décolorant et irritant sur les vêtements et le corps humain. «Avec une tache d’encre incrustée, l’eau de Javel pourrait être le seul moyen possible, précise Angie Tran. Mais elle pourrait ne pas retirer entièrement la tache, et ne devrait s’utiliser que sur des vêtements blancs.»

Savon à vaisselle Le savon à vaisselle, qui élimine les taches tenaces sur les plats et les bols – certaines marques ont été employées de façon sécuritaire et efficace sur une faune marine victime d’un déversement pétrolier –, est tout indiqué pour les taches graisseuses. Appliquez-le sur la tache ou laissez le vêtement tremper dedans pendant quelques heures. Rincez bien, puis lavez de la façon habituelle.

L’ammoniaque peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires, et doit être employée avec précaution. Ne la mélangez jamais à de l’eau de Javel: cela produirait un gaz très toxique pouvant causer des maux de tête, des convulsions, et même la mort.

Mais il ne convient pas à la rayonne, la soie, la laine, l’acétate et l’acrylique; il dissout bien les taches de vin et d’encre à stylo sur tout autre tissu. Angie Tran conseille de mettre de l’alcool à friction sur la tache et d’éponger délicatement celle-ci, puis de bien la rincer et de laver dans le cycle habituel.

Alcool à friction L’alcool à friction peut nettoyer et désinfecter les surfaces dures, en plus de sécher rapidement et de tuer les bactéries. Comme il s’agit d’un solvant, il dissout efficacement la saleté et l’huile.

Détergents Un détergent peut être utilisé avant et pendant le cycle de lavage. Appliquez simplement un peu de détergent liquide sur la tache et frottez avec les doigts. Puis lavez le vêtement dans le cycle habituel. C’est une méthode sécuritaire pour tout vêtement lavable à la machine.

Peroxyde d’hydrogène Le peroxyde d’hydrogène, qui est un javellisant naturel pouvant causer de la décoloration, est surtout recommandé pour les tissus blancs. Angie Tran le conseille pour éliminer la graisse ou l’huile avec un mélange de trois parts de peroxyde pour une part de nettoyant à vaisselle liquide. Appliquez sur la tache et laissez agir de 20 à 60 minutes. Lorsque la souillure a disparu, rincez et lavez le vêtement dans un cycle normal.

On croit erronément que le vinaigre affadit les couleurs, alors qu’il est assez doux pour la plupart des tissus. Il pourrait même restituer et raviver les couleurs des tissus, et prévenir leur décoloration. Utilisez-le toutefois avec retenue sur les matériaux naturels comme le bois.

Vinaigre Le vinaigre blanc est un nettoyant puissant dont l’acidité et le pH faible agissent sur les taches, selon Alicia Sokolowski. «Une pâte composée de vinaigre et de bicarbonate de soude peut éliminer les souillures les plus résistantes.» Voici comment utiliser le bicarbonate de soude et le vinaigre dans la lessive.

Eau On devrait toujours commencer avec de l’eau, qui dilue les taches et les aide à s’estomper. «On néglige souvent l’eau, qui est un nettoyant formidable et un effaceur de taches», souligne Alicia Sokolowski. Elle pourrait même suffire à tous vos besoins. «On devrait toujours commencer par de la simple eau froide, et ajouter les produits nettoyants au besoin.» Les tissus qui doivent être nettoyés à sec sont la seule exception.

Comment éliminer les taches

Tapis

Les consignes de nettoyage courantes, comme la réaction rapide, l’épongeage et l’eau froide s’appliquent également aux tapis, mais la méthode la plus efficace tiendra compte du matériau et de la nature de la tache. «Traitez la salissure le plus vite possible, conseille Samantha Hodges. Et si l’eau n’agit pas, vous pourriez avoir besoin d’un nettoyant commercial dont l’efficacité et la sécurité sont reconnues pour la plupart des matériaux.

Vêtements

On a vu comment réagir vite à des taches sur les vêtements, mais qu’en est-il des vieilles taches lavées et séchées? Et que faire des taches suspectes? «Sur des taches dont on ignore l’origine, vaporisez du nettoyant tout usage Branch Basics, laissez agir 5 à 10 minutes, puis trempez dans l’eau froide avec de l’Oxygen Boost, explique Marilee Nelson. Cela agira aussi sur les taches plus anciennes. Plus une tache est tenace et plus il faudra la laisser tremper. Vous pourriez avoir à répéter l’opération à plusieurs reprises, mais ne vous découragez pas!»

Sofas

Pour les meubles plus imposants, comme les sofas, informez-vous auprès du manufacturier. Le cuir, en particulier, peut facilement s’endommager s’il n’est pas nettoyé correctement. Mais pour la plupart des sofas, une éponge et du détergent et de l’eau devraient faire l’affaire, précise Angie Tran.

Moquettes et capitonnages

Ici encore, il vaut mieux contacter le manufacturier pour tout objet cher et difficile à remplacer. Faites d’abord des essais sur de petites surfaces discrètes, mais faites appel à des professionnels si vous craignez de les endommager.

Surfaces

Angie Tran explique que certaines crèmes nettoyantes sont parfaites pour les comptoirs, et elle conseille un détergent à lessive en poudre (par exemple Resolve oxi-action) pour faciliter le nettoyage des taches incrustées. Elle prévient de ne pas laisser trop longtemps le produit sur le comptoir pour ne pas affecter la couleur de celui-ci. Pour nettoyer les taches d’eau dure, elle a un truc facile: «Faites simplement bouillir un quartier de citron dans la bouilloire tachée par l’eau dure et voyez comment elle redevient propre.»

