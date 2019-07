Acheter un climatiseur: 10 critères d’évaluation

N’attendez pas la prochaine canicule avant d’acheter un climatiseur! Afin de vous éviter des sueurs supplémentaires, voici nos 10 critères d’évaluation.

Notre conseil: mieux vaut installer un climatiseur sur un mur ombragé préférablement du côté nord. Mais cela n’est pas toujours possible.

Toutefois, si votre climatiseur se trouve dans la cuisine, on vous conseille d’augmenter la puissance du climatiseur d’environ 4000 BTU/h. S’il est sur un mur orienté vers le sud ou l’ouest, augmentez d’environ 10% au nombre de BTU/h suggéré.

Selon Ressources naturelles Canada, si on l’exprime en BTU/h, c’est que le BTU est une quantité de chaleur produite. Par exemple, une bougie sur un gâteau de fête produit environ 1 BTU. Un climatiseur de 20 000 BTU/h évacue donc 20 000 BTU par heure pour réduire la chaleur d’une pièce. Il faudrait environ 200 BTU/h pour refroidir et déshumidifier un mètre carré de surface. Ce calcul peut vous aider à savoir la puissance recherchée pour votre climatiseur.

En fait, un climatiseur c’est un peu comme un réfrigérateur : son travail est d’évacuer la chaleur d’un espace donné (ici, une pièce!) à refroidir en la déplaçant à l’extérieur. Sa puissance en est une de refroidissement et est évaluée par sa vitesse maximale d’extraction de la chaleur de la pièce à climatiser.

Les climatiseurs individuels les plus populaires – surtout quand survient une canicule non planifiée – sont ceux qui s’installent dans les fenêtres (horizontaux ou verticaux) ou encore les portatifs. Voici des caractéristiques de ces deux modèles ne nécessitant que très peu d’installation et permettant de vous soulager de la chaleur rapidement.

Climatiseur dans une fenêtre:

installation et désinstallation à chaque saison;

n’obstrue pas totalement une fenêtre, mais nécessite la mise en place d’un panneau pour le fixer;

doit être choisi selon le type de fenêtre (coulissante, à battement, à guillotine, etc.)

Climatiseur portatif:

souvent moins puissant;

connecté à un tuyau menant à l’extérieur (fenêtre ou porte-fenêtre);

peut être déplacé aisément s’il est muni de roulettes (donc, vous suivre dans la maison);

parfait pour petite surface.

