Costumes d’Halloween : 14 secrets de designer

India Picture/Shutterstock

Copiez les stars du moment

Comme source d’inspiration pour les costumes d’Halloween, la culture pop gagne toujours en popularité, surtout pour les habitués des médias sociaux. Plus d’un tiers des milléniaux les plus jeunes et des Z les plus âgés va puiser ses idées de costume dans les livres, les films ou les émissions de télévision dont on a le plus parlé cette année.

Vous allez sans doute voir déambuler sous vos fenêtres un personnage de Panthère Noire, Serena Williams en tutu, Meghan Markle et le Prince Harry et quelques Servantes écarlates en cape rouge.

