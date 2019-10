Ces objets du quotidien peuvent vous rendre malade

4 / 11 VICTOR LAUER/SHUTTERSTOCK Planches à découper Si vous aimez faire la cuisine, il est important de vous laver les mains avant, après et même pendant que vous êtes aux fourneaux. «La cuisine est un endroit particulièrement à risque parce que beaucoup d’aliments arrivent chez vous couverts de bactéries», explique le Dr Cutler. «Le poulet en est le meilleur exemple.» Si vous coupez du poulet non cuit sur une planche à découper, cette planche, le couteau et vos mains vont représenter un risque de transmettre la salmonelle à toute votre famille. Faites de votre cuisine un endroit sécuritaire en suivant les règles de cuisson et d’entreposage de la nourriture (et gardez à l’écart les bactéries dangereuses).

Torchons à vaisselle Tant qu'à parler de la cuisine, ce serait une excellente idée d'expédier vos torchons au panier à linge sale. Les bactéries prolifèrent allègrement dans un milieu humide. Si vous vous essuyez les mains à un torchon à vaisselle tout en cuisinant, celui-ci risque d'absorber des germes et de devenir un lieu idéal pour que ces micro-organismes croissent et se multiplient. Mettez vos torchons une à deux minutes au micro-ondes! Consultez notre guide et apprenez tout ce que vous devez savoir sur les microbes.