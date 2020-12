Vol de données: 4 choses que les pirates font avec un numéro de téléphone

4 / 6

Le spoofing (usurpation d’identité)

Au Canada, les appels importuns et non sollicités constituent environ 40% des quelque 85 000 plaintes faites au CRTC par année.

Le Centre antifraude du Canada (CAFC) a reçu 46 317 signalements de fraude l’année dernière, dont 19 285 faits par des victimes dont les pertes financières combinées s’élevaient à 98 millions $.

Aux États-Unis, on parle de 26 milliards d’appels spam selon YouMail de la part d’arnaqueurs de plus en plus aguerris. La technique du spoofing consiste à faire apparaître votre numéro de téléphone pour des appels que vous n’avez pas faits.

Par exemple, on a usurpé le numéro de téléphone de ma fille pour me faire croire qu’elle m’appelait. J’ai décroché, ne sachant si c’était une urgence ou ce qui motivait son appel. Lorsqu’un fraudeur réussit à vous faire décrocher, il peut alors mettre en marche le plan qu’il a conçu pour vous soutirer des informations touchant, notamment, vos cartes de crédit.

Pirater un numéro de téléphone semble relativement facile. Il existe des applications et des sites qui permettent aux fraudeurs d’entrer seulement un numéro de téléphone et d’établir une communication. Simple et rapide, soit l’idéal pour eux.

