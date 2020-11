7 signes que quelqu’un vole votre réseau Wi-Fi

7 / 10

Des problèmes avec vos appareils ou vos renseignements personnels

Évidemment, de nos jours, le Wi-Fi fait fonctionner bien plus que les ordinateurs. Si vous commencez à connaître des problèmes liés à la protection de la vie privée avec d’autres appareils «intelligents» ou pouvant être connectés à Internet, il est possible que vous soyez en train de vivre les effets d’un voleur de Wi-Fi. «Si quelqu’un utilise votre réseau Wi-Fi, il y a de fortes chances qu’il ait aussi accès à tous vos appareils partageant le même réseau, confirme Alex Hamerstone, par exemple un ordinateur portable, un cellulaire, une console de jeu et une imprimante – même des appareils Roku et des caméras de sécurité.»

Tout ça ne l’intéresse peut-être pas par contre, son seul but étant d’essayer de profiter gratuitement d’un réseau Internet. Dans le pire des cas, le voleur de Wi-Fi pourrait commencer à accéder à vos renseignements personnels. Et si vos renseignements ne sont pas sécurisés de manière adéquate, il pourrait s’infiltrer dans votre compte bancaire ou autre contenu sensible.

