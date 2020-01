8 choses qui épuisent la pile de votre cellulaire… et comment y remédier

6 / 8

Syda Productions/Shutterstock

Vous faites beaucoup de photos et de vidéos

Toutes les occasions sont bonnes pour faire des photos: voyage, arrivée d’un bébé, achat d’un chien ou d’un chat… Votre capacité de stockage ne sera pas la seule à dépasser ses limites. Votre pile pourrait également en faire les frais. «La prise de photos et surtout de vidéos réclame énormément d’énergie pour activer la caméra et enregistrer les images et le son, nous dit Mike McRitchie. Allez-y doucement avec les vidéos qui gobent vos réserves beaucoup plus vite que ne le ferait même un appareil photo.» Mettez votre téléphone en mode avion pour ne plus perdre d’énergie en recherche de connexion et vous concentrer sur l’angle parfait pour capter le coucher de soleil ou les premiers pas de votre petit.

