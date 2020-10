Arnaque: un imposteur dans ma boîte courriels

4 / 5

PR Image Factory/Shutterstock

La recherche de la victime parfaite

Si les arnaques exploitent des biais cognitifs universels, pourquoi ne nous faisons pas tous avoir? Environ 20% de la population est très vulnérable, dit Stephen Lea, psychologue à l’université d’Exeter. De tous ceux qui reçoivent un courriel comme le mien, à peine 3% mordent à l’hameçon, d’après une étude du géant des télécoms Verizon. Mais alors, qu’est-ce qui nous distingue, nous les minoritaires, les nuls?

Une idée très répandue veut que les victimes soient surtout des gens âgés. Ce n’est pas tout à fait exact. Les enfants du millénaire se font rouler plus que tous les autres groupes d’âge, selon des données de la commission fédérale du commerce des États-Unis, mais ils perdent moins d’argent que les aînés parce qu’ils en ont moins. (Étrangement, les aînés sont plus vulnérables aux contacts face à face, peut-être parce qu’ils perçoivent moins bien les signes non verbaux d’insincérité.)

Le stéréotype qui fait des personnes seules des proies faciles est juste. Les gens seuls ont plus tendance à prêter l’oreille aux arnaqueurs, à lire les offres non sollicitées, à rester en ligne avec le faux représentant du fisc.

Je ne vis pas seul et je ne suis pas jeune, mais j’ai été choisi au hasard dans une population que les fraudeurs trouvent prometteuse: les membres d’une congrégation religieuse. Il est démontré que les groupes religieux sont ciblés de manière disproportionnée – les «fidèles» sont-ils plus crédules que les autres? La plupart des unitariens, dirais-je, sont du type à «croire, mais à vérifier». Et de fait, personne d’autre au sein de ma congrégation n’avait mordu. L’arnaqueur a eu de la chance avec moi.

«Tu te rappelles la fois où tu as failli acheter une voiture qui faisait l’objet d’un droit de rétention? m’a lancé ma femme. Et celle où tu es allé au centre-ville pour remettre sa récompense au gars qui prétendait avoir retrouvé l’appareil photo qu’on t’avait volé?» (Il avait pris l’argent, était rentré chez lui pour aller chercher l’appareil et s’était évaporé.) Elle a commencé à énumérer toutes les arnaques dont elle se souvenait; elle a eu besoin des doigts de ses deux mains.

La naïveté est peut-être un «trait neural» comme la capacité d’être hypnotisé, suppose David Spiegel, psychiatre à Stanford. (Il a découvert des schèmes d’activité particuliers dans les images cérébrales des personnes «très hypnotisables».) Vrai ou pas, les «pigeons» dans mon genre ont d’autres traits de caractère en commun.

Nous sommes décidés. Bon, d’accord, impulsifs. Nous souffrons d’un «manque de profondeur» qui s’est révélé abyssal dans mon cas.

«Naïfs» et «crédules» pourraient s’appliquer, mais les sciences sociales préfèrent «ingénus». Et nous ne reculons pas devant les risques, physiques, financiers ou affectifs. Le psychologue Stephen Lea a constaté que les gens qui disent aimer le risque en courent beaucoup plus d’être arnaqués.

On pourrait penser que l’ignorance est un préalable, mais curieusement, c’est l’inverse qui semble vrai. Parfois, le problème n’est pas de ne pas en savoir assez, mais bien d’en savoir trop. Stephen Greenspan est un psychiatre qui a perdu environ le tiers de son épargne-retraite dans la fraude pyramidale de Bernie Madoff. Deux jours avant de l’apprendre, il avait publié un gros bouquin, un ouvrage de référence, fruit de deux décennies de recherche: The Annals of Gullibility: Why We Get Duped and How to Avoid It («Les annales de la naïveté: pourquoi nous nous faisons rouler et comment l’éviter»).