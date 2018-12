20 cadeaux à trouver dans une pharmacie

Les crèmes hydratantes, c’est bien… mais les huiles pour le corps, c’est encore mieux! Aux rayons des cosmétiques, vous trouverez différentes huiles qui subliment la peau en plus de la nourrir et de l’hydrater.

20 / 20

sarsmis/Shutterstock

Du chocolat

Le classique parmi tous les classiques! Mais – par chance – il y a de plus en plus de choix, de variété et de qualité! Du chocolat au piment, à l’orange, au café, au caramel, etc. Le plus difficile sera de trancher lesquels vous achetez pour votre cadeau et lesquels vous gardez… pour vous!

Vous pensez que le chocolat n’est pas un cadeau santé? Lisez ses effets positifs sur le cerveau.