Recettes pour produits de beauté maison

Riche beurre corporel

Lorsque l’hiver assèche la peau, voici un beurre corporel pulpeux qui procure un soulagement. La rose, le calendula et la camomille apaisent naturellement alors que les matières grasses végétales de l’avocat et du beurre de karité pénètrent rapidement en profondeur pour conserver la douceur et l’élasticité de la peau.

1/4 tasse (60 ml) beurre de karité

1 c. à table (15 ml) cire d’abeille râpée

1/2 tasse (125 ml) huile d’avocat

2 c. à table (30 ml) huile de noix de coco

3 c. à table (45 ml) glycérine végétale

10 gouttes huile essentielle de rose

10 gouttes huile essentielle de calendula

10 gouttes huile essentielle de camomille

Méthode: mettre le beurre de karité, la cire d’abeille et les huiles dans un bain-marie dont l’eau est frémissante et réchauffer doucement jusqu’à ce que la cire et le beurre de karité se liquéfient ou chauffer doucement dans un bol couvert au four à micro-ondes. Ajouter la glycérine végétale en fouettant puis les huiles essentielles, plusieurs gouttes à la fois, en fouettant après chaque addition. Laisser refroidir avant d’appliquer sur la peau sèche; conserver ce qui reste dans un contenant hermétique rangé au frais et à l’obscurité.

