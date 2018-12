14 cadeaux qui pourraient s’avérer embarrassants

Attention à ne pas offrir à une personne un cadeau qui pourrait lui faire penser : «alors, tu me trouves grosse, c’est ça ?».

Difficile de savoir comment va réagir un ami à qui vous faites un cadeau-gag, alors mieux vaut s’en tenir à quelque chose de plus classique pendant les fêtes. «Un cadeau-gag n’a rien de très personnel, déclare Diane Gottsman, experte en étiquette. Ça donne à celui qui le reçoit l’impression qu’il est le dindon de la farce, et il ne repart pas avec quelque chose qu’il peut associer à un souvenir.» Envoyez à votre ami un lien vers la tasse grotesque qui se moque de son politicien préféré, mais faites-lui aussi un cadeau qu’il aura vraiment hâte d’utiliser.

2 / 14

iStock/kieferpix

Des produits pour le bain

Il y a une ligne à ne pas franchir entre un message qui dit «gâte-toi» ou qui insinue «tu en as besoin» lorsque vous offrez des produits de beauté – savon, sels de bain, shampooings… Si vous choisissez des produits d’hygiène personnelle, ajoutez une note avec un message sympa. Par exemple, vous pourriez complimenter votre mère sur le fait qu’elle sent toujours bon et lui dire que vous espérez qu’elle aimera ce nouveau parfum autant que vous, dit Sharon Schweitzer, experte en étiquette et fondatrice de Protocol & Etiquette Worldwide. «En écrivant un joli petit mot, vous faites passer quelque chose de sentimental et de chaleureux, dit-elle. Exprimez votre affection et vos pensées sincères.»

Passez à la pharmacie pour trouver le cadeau idéal! Choisissez l’une de ces 20 idées de cadeaux pour faire plaisir à votre hôte.