13 trucs à essayer avec du borax

9 / 14 Shutterstock Blanchir votre linge avec du borax Activateur de blanchissement, le borax peut être une bonne façon de faire disparaître les tâches et les auréoles de vos draps. Avec ses propriétés détergentes, biocides et désinfectantes, il vous permettra de retrouver la fraîcheur, l’éclat et la netteté de tout votre linge. Prétraitez les taches de blanchisserie en mélangeant 1 cuillère à soupe de borax dans 1 gallon d’eau chaude dans une bassine. Faites tremper les vêtements tachés dans la solution pendant 30 minutes, puis lavez les vêtements comme d’habitude dans la machine à laver. (Vous pouvez aussi ajouter le borax directement dans la machine à laver en respectant les doses indiquées.) Assurez-vous de ne pas commettre ces 7 erreurs en faisant votre lessive.

10 / 14 Shutterstock Le borax peut être utilisé comme un adoucisseur d’eau Le borax, ajouté dans l’eau de la machine à laver ou du lave-vaisselles, peut également préserver de l’accumulation du calcaire en jouant un rôle d’adoucisseur d’eau. En utilisant une petite dose de borax à chaque lavage, vous n’aurez plus besoin d’acheter poudre, pastilles et autre liquide anticalcaire pour vos machines. De plus, l’eau adoucie augmenterait l’efficacité des produits d’entretien et des produits moussants comme le savon ou la lessive. Cela vous permettra de réduire les quantités de produit que vous utilisiez au quotidien. Une eau adoucie réduit aussi les traces blanches sur les surfaces émaillées et la vaisselle, et sera moins agressive pour un linge plus doux.