25 décorations d’Halloween pas chères et faciles à faire

AVEC L'AUTORISATION DE JOLLITY & CO PARTY BOUTIQUE

Sanglant centre de table

Les génies du site Brit + Co. rendront votre Halloween beaucoup plus festive avec ce bricolage très simple. Vos matériaux : de la gaze, de la peinture acrylique rouge et un pinceau. Tamponnez votre pinceau dans la peinture rouge et brossez sporadiquement le long de la bande de gaze. Pour un look vraiment inspiré de Dexter, essuyez de la peinture rouge sur des pots Mason pour y déposer des bougies et aussi sur des gobelets en plastique (ajoutez une empreinte de main pour un effet encore plus effrayant).