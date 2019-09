11 tâches incontournables pour le ménage d’automne

Grand ménage d’automne: votre maison est-elle prête pour le changement de saison? Oui, si vous avez coché la liste suivante, établie par des experts.

PHOTOGRAPHEE.EU/SHUTTERSTOCK

Récurer les recoins du réfrigérateur

Il faut non seulement nettoyer la porte du frigo, mais aussi les joints pour ôter les débris qui ont collé dessus. Melissa Maker, experte en nettoyage et fondatrice de Clean My Space explique: «La meilleure façon de nettoyer un joint de porte est avec de l’eau chaude et du savon à vaisselle doux. Frottez avec une éponge ou un chiffon en microfibre, puis asséchez avec un chiffon propre. Remettez bien le joint de fermeture en place, car le moindre décalage peut entraîner une perte de froid et des fluctuations de température.» Profitez-en pour passer les étagères du frigo au lave-vaisselle.

Assurez-vous de savoir comment nettoyer votre réfrigérateur et le garder propre.