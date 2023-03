Comment rouler ses vêtements pour la valise?

TMB STUDIO

Avant de placer un premier article dans votre bagage à main ou votre valise, déposez-le et préparez-vous à le rouler. Pour arriver à tout ranger dans vos bagages, surtout sans rien froisser, il faut d’abord apprendre à rouler vos vêtements, ce qui évitera un tas de problèmes. Il s’agit de l’un de nos conseils d’empaquetage préférés: il permet d’éliminer certains facteurs de froissement, tout en vous faisant gagner plus d’espace.

Mais rouler est-il vraiment efficace? En réalisant leur dernier guide d’empaquetage de bagages en cabine, les experts d’Airport Parking Reservations ont résolu le dilemme éternel entre le pliage et le roulage. «Selon nous, rouler est le meilleur moyen pour optimiser l’espace. Les vêtements se rangent beaucoup plus facilement, et on peut éviter les plis en les roulant serrés.»

Nous ne pouvons garantir que les vêtements seront sans pli, car même la combinaison de roulage et de cubes de rangement ne peut assurer ce résultat. Mais nous pouvons vous promettre un empaquetage plus simple, et des vêtements moins froissés. Il est temps de sortir votre liste de voyage, de regrouper vos vêtements et de vous préparer à apprendre de façon précise comment les rouler pour bien les ranger.

Rouler ou plier: quelle différence?

Mettons les choses au clair: nous n’avons rien contre le pliage. En fait, il existe de nombreux vêtements, comme les vestes ou les pulls épais, qui sont plus faciles à plier qu’à rouler. Et si vous êtes un adepte des plis complexes, allez-y sans crainte.

Mais on peut facilement faire des erreurs en pliant. À défaut de le faire parfaitement, les vêtements pourraient ne pas s’empiler correctement. Les piles volumineuses de vêtements ne sont pas seulement plus encombrantes, elles risquent de se déplacer durant le voyage, et ce même dans les meilleures marques ou ensembles de bagages. Ce mouvement pourrait provoquer de la friction, qui est l’une des causes principales du chiffonnement.

Rouler, d’autre part, permet de créer des paquets de vêtements égaux, qui se rangent facilement dans les cubes d’emballage ou les valises. Ces rouleaux uniformes contribuent à éviter le gaspillage d’espace, et à réduire tout déplacement. Pour vous donner une idée, imaginez une boîte de croustilles en rangées serrées, comparée à un sac où elles se déplacent en tous sens.

Les avantages de rouler ses vêtements

Savoir comment rouler pour emballer vous permet de créer des capsules de vêtements de taille égale, et de les ranger rationnellement dans une valise de cabine ou un bagage enregistré. L’avantage évident est de profiter au maximum de l’espace intérieur des bagages, et de réduire la friction qui cause les plis. De plus, cela permet de mieux évaluer ce que vous avez emballé, puisque les vêtements roulés se tiennent en rang, plutôt que cachés parmi d’autres éléments.

On roule ses vêtements pour:

Économiser de l’espace

Réduire les plis

Avoir un aperçu complet du tout

Créer des paquets de vêtements (plus de détails ci-dessous)

Quels vêtements rouler?

Nous aimons vraiment la technique de roulage pour voyager sans plis et sans encombrement, mais certains articles ne se prêtent pas à cette méthode. Les plus indiqués sont les vêtements souples et les articles légers en coton.

Mais rouler des articles lourds ou volumineux, comme des manteaux d’hiver ou des pulls épais, serait une erreur. Il faudra les plier et les placer sur le dessus de votre bagage.

Rouler les vêtements suivants:

Maillots de bain

Robes décontractées

Pantalons décontractés

Jeans

Leggings

Chemises à manches longues et courtes

Pyjamas

Shorts

Chaussettes

Vêtements d’entraînement

Comment rouler les vêtements pour les valises

Vous voulez rouler? Suivez les étapes suivantes, en préparant les bagages pour votre prochain voyage. Et voici un conseil: ne sautez pas l’étape de lissage des plis. Commencer avec des vêtements défroissés va les aider à le demeurer.

T-shirts

1re étape: posez le t-shirt sur une surface plane.

2e étape: lissez soigneusement les plis.

3e étape: prenez l’ourlet du bas et repliez-le de quelques centimètres

4e étape: pliez le côté gauche vers le centre. (Si les manches sont longues, repliez-les le long des coutures avant de faire cela.)

5e étape: pliez le côté droit vers le centre. (Si les manches sont longues, repliez-les le long des coutures avant de faire cela.) À ce stade, vous devriez avoir un long rectangle.

6e étape: en commençant par le haut du t-shirt, roulez vers le bas pour former un cylindre.

7e étape: dépliez une partie du bas du t-shirt (replié à l’étape 3), et servez-vous-en pour sécuriser le rouleau.

Pantalons

1re étape: posez le pantalon sur une surface plane.

2e étape: pliez-le dans la longueur, pour placer une jambe sur l’autre.

3e étape: lissez soigneusement les plis.

4e étape: pliez en deux verticalement. Vous devriez obtenir un long rectangle mince.

5e étape: roulez serré à partir du bas pour former un cylindre parfait.

Robes

1re étape: posez la robe le devant vers le bas sur une surface plane, et lissez les plis.

2e étape: si elle a des manches, repliez-les le long des coutures pour former des côtés carrés.

3e étape: pour les robes longues, pliez horizontalement à la taille, ou au centre de la robe.

4e étape: pliez verticalement en deux, pour former un long rectangle.

5e étape: roulez du haut vers le bas aussi serré et soigneusement que possible pour former un cylindre.

Sous-vêtements

1re étape: posez le sous-vêtement sur une surface plane.

2e étape: pliez l’entrejambe vers le haut pour rejoindre la ceinture.

3e étape: pliez le côté gauche sur le droit.

4e étape: roulez le côté droit vers la gauche.

Shorts, slips de bain et boxeurs

1re étape: posez les shorts sur une surface plane.

2e étape: pliez dans le sens de la longueur, pour placer une jambe sur l’autre, en lissant les plis au fur et à mesure.

3e étape: roulez du haut vers le bas, pour former un petit cylindre.

Maillots de bain

Une-pièce:

1re étape: lissez le maillot et pliez-le en deux verticalement pour obtenir un rectangle.

2e étape: roulez le rectangle en cylindre serré.

Bikini:

1re étape: posez les deux pièces l’une sur l’autre. Si elles sont empilables et petites, roulez-les simplement ensemble. Si l’une est plus grande que l’autre, utilisez-la comme base et placez l’autre par-dessus, au centre.

2e étape: pliez verticalement les côtés de la plus grande pièce sur la plus petite. Cela va former un petit triangle, avec le plus petit morceau imbriqué à l’intérieur.

3e étape: roulez le rectangle en cylindre serré.

Chaussettes

1re étape: posez les chaussettes les unes sur les autres pour qu’elles soient dans la même direction.

2e étape: roulez des orteils vers le haut.

3e étape: pliez le revers supérieur sur les chaussettes, pour former une boule serrée.

«Burrito» avec des chaussettes

Vous voulez rouler plusieurs articles en une seule petite capsule? Rien de plus facile! Cette technique donne de bons résultats en combinant un article plus grand, comme une chemise, avec un plus petit, comme un maillot de bain. Elle est aussi efficace avec les vêtements d’enfants, pour créer de petites pochettes individuelles. Elle est également indiquée pour faire entrer des vêtements dans une petite sacoche de selle.

1re étape: posez une chemise sur une surface plane. Lissez les plis.

2e étape: déposez des vêtements plus petits sur la chemise, en commençant par les plus grands, puis les plus petits sur le dessus de la pile.

3e étape: rabattez le côté gauche de la chemise vers le centre pour recouvrir partiellement les articles empilés sur celle-ci.

4e étape: pliez le côté droit de la chemise vers le centre, pour former un long rectangle. Vous ne devriez plus voir les plus petits vêtements empilés sur le dessus.

5e étape: posez une longue chaussette au genou (ou autre grande chaussette) sur le dessus du rectangle de la chemise. La couture des orteils devrait toucher le côté gauche de la chemise, et la jambe de la chaussette dépasser à droite.

6e étape: posez une deuxième longue chaussette sur le haut de la chemise, avec cette fois les orteils qui touchent le côté droit et la jambe de la chaussette dépassant à gauche. Les chaussettes devraient dépasser assez pour pouvoir rejoindre le centre de la chemise.

7e étape: roulez la chemise par-dessus les chaussettes, et continuez à rouler vers le bas. Essayez de former un cylindre serré au maximum.

8e étape: lorsque vous aurez atteint le bas de la chemise, repliez le haut des chaussettes par-dessus les vêtements. Les dessus des chaussettes vont se joindre au centre, et former un «burrito».

Vêtements de vacances

Impossible de parler de la façon parfaite de rouler les vêtements sans vous faire part de nos conseils destinés à ceux qui vous accompagnent en vacances. Conseil d’expert: créez une garde-robe en capsules, pour comprimer vos tenues et en faciliter le rangement.

Commencez par les infroissables (ou sans repassage), qui vous donneront des vêtements impeccables à l’arrivée. Si vous n’en trouvez pas, achetez des vêtements qui s’étirent dans les quatre sens, ou en tissu extensible, comme l’élasthanne, le Spandex ou le lyocell.

Erreurs à éviter lors de l’emballage des vêtements

C’est un bon départ de connaître la méthode d’empaquetage en roulant, mais il existe d’autres actions qui vous permettent de le faire comme un pro, et en un tournemain. Avant tout, évitez les erreurs de débutant suivantes.

Articles déjà froissés. Les plis ne disparaîtront pas par magie durant le voyage (malgré tous vos souhaits!) Choisissez des vêtements non froissés, qui seront plus soignés à l’arrivée.

Surpaqueter. On veut tous rentabiliser l’espace dans les valises, mais les bourrer fera de vos vêtements des croustilles écrasées au fond du sac.

Chaussures lourdes sur le dessus. On doit les poser dans les coins, ou sous les vêtements, pour qu’elles ne les écrasent pas.

Des vêtements «au cas où». Un bon moyen pour voyager plus léger est de bien planifier. Vérifiez le temps qu’il fera et votre itinéraire, pour n’emporter que le strict nécessaire. Tous les vêtements «au cas où» devraient rester à la maison. Dans le doute, s’abstenir.

Ne pas utiliser de cubes de rangement. Ces pochettes en tissu léger vont vous aider à rester organisé durant tout le voyage. Elles servent également à dissimuler aux regards curieux les sous-vêtements, en cas de fouille.

Emballer les éléments lourds. Libérez de l’espace dans vos valises, et réduisez le poids de vos bagages, en choisissant stratégiquement votre tenue de voyage. Portez les vêtements les plus lourds et volumineux (bottes de randonnée, manteaux d’hiver ou pulls épais), au lieu de les emballer.

