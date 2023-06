Vos draps accumulent de la sueur, de la saleté, de la poussière et plus encore. La fréquence de lavage de vos draps sales dépend de votre peau, de vos habitudes… et même de vos animaux de compagnie. Voici à quelle fréquence laver les draps.

L’importance de changer les draps

Même si vous ne résistez pas à l’envie de caresser tous les chiens, vous pouvez être extrêmement pointilleux en ce qui a trait à la propreté de votre lit. Imaginez qu’un ami vienne s’asseoir sur votre couette dans ses vêtements de travail souillés sans prévenir! Il pourrait se défendre en soulignant que puisque vous dormez toutes les nuits avec votre gros toutou – que vous promenez dans la rue et que vous emmenez avec vous en trekking où il se roule dans toutes sortes d’endroits –, ses vieux jeans ne devraient pas vous inquiéter. Mais même si vous n’avez pas tort, il est certain qu’avec un chien dans votre lit au quotidien, un lavage de draps plus fréquent pourrait être de mise. Mais… savez-vous vraiment à quelle fréquence laver les draps?

Il est important de choisir le bon moment pour faire le lavage, surtout quand il s’agit de propreté, de microbes et de santé. Pensez-y: vous changez votre brosse à dents et votre éponge luffa régulièrement; vous n’endurez que de courts délais entre vos lavages de cheveux. Une certaine cadence est donc également recommandée pour le lavage des draps.

Nous avons demandé à un dermatologue et à un expert en microbes de nous éclairer à ce sujet, et de nous expliquer ce qui arrivait lorsqu’on ne les nettoyait pas régulièrement. De plus, nous faisons le point sur les fibres qui se nettoient le plus facilement et la meilleure façon de le faire, et sur les personnes qui devraient laver leurs draps plus souvent.

Psst! Voici comment «décaper» serviettes et draps afin d’éliminer la saleté et l’accumulation cachées des détergents et des huiles corporelles.

À quelle fréquence laver les draps? Et pourquoi?

Certes, défaire un lit, laver les draps, puis le refaire n’est pas de tout repos. Mais quand on calcule le temps qu’on passe au lit chaque semaine, se glisser entre des draps propres est un prérequis. «Je mets un point d’honneur à laver mes draps toutes les semaines, pour profiter d’un de mes bonheurs simples: m’enfoncer dans des draps nets et frais», affirme Carol Mehas, fondatrice des produits de nettoyage naturels arbOUR, et toujours en quête du lavage parfait. «On passe le tiers de notre vie au lit! Il vaut donc la peine de concevoir le repos nocturne comme le moment où notre corps récupère.»

La National Sleep Foundation corrobore ces faits. L’adulte moyen a besoin de sept à neuf heures de sommeil par nuit, soit près de 49 à 60 heures par semaine; nous passons donc au lit plus d’heures que n’importe où ailleurs.

La Sleep Foundation conseille de laver les draps une fois par semaine quand on dort dans son lit chaque nuit. «Si vous avez des animaux domestiques, et surtout s’ils dorment avec vous, un lavage tous les trois ou quatre jours est conseillé. Si vous souffrez d’allergies ou d’asthme, nettoyez votre literie plus souvent et voyez si cela a un impact sur l’amélioration de vos symptômes.»

Même si vos animaux domestiques ne dorment pas avec vous, leur fourrure et leurs squames, que vous transportez, vont se retrouver dans votre lit. Un soin méticuleux de votre lit bénéficie autant à l’hygiène du sommeil qu’à la santé en général. Il y a mille raisons de dormir avec son chien, mais cela implique aussi des changements de draps plus fréquents.

Le microbiologiste Philip Tierno, professeur de pathologie à la NYU Grossman School of Medicine, approuve l’idée du lavage de draps hebdomadaire. Il précise toutefois que cela dépend aussi de la présence d’un couvre-matelas. «Il y a une différence entre les lavages de draps posés directement sur le matelas, et ceux qui sont sur un couvre-matelas. Si vous utilisez un drap-housse sur un matelas sans barrière, il existe toujours la possibilité que les fibres, particules et matières odorantes passent simplement à travers.»

À la longue, les matelas amassent des détritus tels que cellules de peau humaine, poussière, acariens, sueur, et même poils et squames d’animaux. Ils collectent aussi les résidus et huiles des lotions, et les particules de nourriture mangée au lit.

C’est la raison pour laquelle Philip Tierno conseille les protège-matelas de même que des housses pour les oreillers. «Chez moi, chaque matelas et chaque oreiller a sa propre housse protectrice.» Beaucoup de saletés peuvent se promener entre vos couvertures et vos draps, et il faut se rappeler qu’il est capital de se protéger de ce qui s’accumule dans votre matelas.

Jetez un oeil aux déclencheurs d’allergies les plus courants dans la maison et les meilleures stratégies pour réduire votre exposition aux allergènes domestiques comme les acariens, les squames d’animaux et les moisissures.

Qui devrait laver plus souvent ses draps?

Les résidus sur les draps peuvent provenir des matelas eux-mêmes et de notre corps, mais avec des protège-matelas, l’essentiel viendra de nous et de ce que nous apportons dans notre lit: nourriture, boissons, animaux domestiques. Mais ces particules n’affectent pas que nos lits, elles occupent aussi l’air que l’on respire.

En plus d’irriter les peaux sensibles, les draps sales peuvent accentuer l’asthme et les allergies. Si vous souffrez de troubles respiratoires, un lavage de vos draps plus d’une fois par semaine pourrait être envisagé. Dormir sur des draps pour les peaux sensibles est bénéfique, mais il faut également les garder toujours propres.

On peut penser s’épargner des lavages de draps fréquents en prenant une douche avant le coucher, mais ce n’est pas aussi simple. «Même les gels et les produits capillaires laissent des résidus abritant des bactéries qui se déposent sur les draps», souligne Carol Mehas.

Il y a des gens qui ont trop chaud la nuit. Cela peut avoir de nombreuses causes, comme un métabolisme élevé ou une ménopause. Quelle qu’en soit la raison, madame Mehas propose aux gens dont le conjoint ou eux-mêmes transpirent beaucoup de laver les draps plus d’une fois par semaine. Son conseil: «Ayez trois ensembles de draps: un à changer, un en réserve, et un dans la pile de lavage!»

«Avec trois ensembles de draps, il y en aura toujours un propre.». Une autre bonne raison? «Si vous batifolez au lit avec votre partenaire, il est toujours bon d’avoir des draps frais et sans taches.»

Pendant que vous y êtes, découvrez les conséquences de dormir sur un vieux matelas.

Qu’arrive-t-il si l’on ne lave pas les draps?

Vous savez que vous devez laver vos draps, mais manquez de temps. Et notamment, pour dormir.

Voici ce qui peut se passer lorsque vous ne changez pas régulièrement vos draps.

La santé de la peau

Ne pas laver ses draps peut causer une dermatite de contact (inflammation avec démangeaisons et rougeurs), déclencher de l’eczéma et accentuer l’acné. Le frottement de draps sales contre la peau peut provoquer de l’irritation. Il peut aussi causer des éruptions ou des infections cutanées telles que le pityriasis versicolor, une infection mycosique courante qui entraîne la formation de taches squameuses et dépigmentées.

«Les gens à la peau sensible devraient changer leurs draps deux fois par semaine, pour protéger les cellules de la peau en contact avec la literie, explique Carol Mehas. Ces cellules et d’autres travaillent sans relâche pour débarrasser le corps des toxines qui déclenchent les poussées inflammatoires. Si tout votre système cellulaire travaille en heures supplémentaires, il est fort probable que vous n’obteniez pas le sommeil optimal voulu.»

Philip Tierno précise que beaucoup de résidus peuvent se frayer un chemin entre les draps, et contribuer aux odeurs. Un autre scénario à prévoir: dormir dans des draps déjà utilisés. De nombreuses raisons nous portent à être un invité attentionné qui n’arrive ni trop tôt ni à l’improviste, et c’est ce qu’il faut faire. Mais votre santé est aussi en cause. «Imaginons que vous dormez avec quelqu’un qui présente une souche de staphylocoque inconnue de votre organisme. Avec une coupure ou pas, vous pourriez faire une infection.»

Cette infection est possible, car vous vous retrouvez dans un environnement criblé de cellules et de micro-organismes.

La respiration

En plus des odeurs, l’accumulation de particules inhalées peut menacer votre système respiratoire, prévient Philip Tierno.

Vous passez huit heures, soit près du tiers de votre vie, à inhaler n’importe quel résidu dans votre matelas, vos oreillers et vos draps. Sans lavage, vous pourriez inhaler plusieurs semaines, voire plusieurs mois de débris accumulés.

Et même sans allergie ni asthme, ça devient un défi constant pour votre système immunitaire, et ce type d’affections pourrait, à la longue, se manifester. Selon Philip Tierno, l’inhalation constante de particules de poussière contaminées peut entraîner des réactions allergiques.

«Dans les faits, ce n’est pas que vous contractiez une infection avec ces microbes, mais plutôt qu’ils exacerbent les allergies et l’asthme, si celui-ci est préexistant. Ou, avec le temps, vous pourriez développer de l’asthme ou une réaction allergique en respirant sans arrêt de grandes quantités de ces particules.»

Maintenant, savez-vous comment nettoyer un matelas en profondeur?

Conseils pour bien laver les draps

Si vous ne voulez pas laver vos draps toutes les semaines, suivez l’exemple de Joseph Marini, blogueur de At Home with Joseph: ne lavez que les taies d’oreiller! Même s’il est optimal de laver vos draps au moins une fois par semaine, un des bémols est le temps que cela réclame. Rafraîchir les taies d’oreiller est un moyen plus simple pour gérer l’hygiène de votre espace de sommeil.

Il faut laver les draps dans une eau à chaleur maximale. «Mais l’eau chaude n’est pas toujours conseillée pour les tissus de literie délicats, précise Carol Mehas. Traitez vos draps fins et vos soies lavables comme s’il s’agissait de vêtements, et lavez-les à la machine de la même façon.»

Joseph Marini conseille aussi de verser une tasse de vinaigre blanc directement dans l’eau de la laveuse, pour éliminer encore plus de bactéries indésirables. «Le désinfectant pour lessive de Lysol, Lysol Laudry Sanitizer, est un excellent produit à ajouter au lavage, surtout si votre meilleur ami à quatre pattes dort régulièrement avec vous.»

Il conseille aussi d’éviter les produits à base d’huile qui parfument le linge, comme les feuilles d’assouplissants et les adoucissants, qui laissent des résidus sur les draps. Ceux-ci s’accumulent à la longue, et réduisent la respirabilité et l’absorption du tissu, ce qui dans un cas comme dans l’autre, n’est pas recommandé pour la propreté du lit.

Parfois la meilleure solution n’est pas technologique, mais ancienne, naturelle et gratuite. «Je conseille de mettre les draps à sécher sur la corde à linge, lorsque c’est possible, précise Joseph Marini. Les rayons UV du soleil peuvent aider à éliminer encore plus de bactéries. Pour les gens qui souffrent d’allergies cutanées et respiratoires, il faudrait suspendre les draps au soleil pendant 30 minutes avant de les laver. Cela leur donne une protection microbienne supplémentaire, sans risque de pollen sur vos draps propres.»

