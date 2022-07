FOTODUETS/GETTY IMAGES

La dernière fois que vous avez acheté un téléviseur, vous avez probablement passé pas mal de temps à décider s’il fallait un écran plasma, LCD ou DEL. Ensuite, à débattre entre la résolution HD, 4K ou 8K. Après cet achat important, il est sensé de vouloir savoir comment nettoyer l’écran de votre téléviseur afin de profiter au maximum de ses couleurs vives et de ses détails nets. Que vous nettoyiez un écran de télévision, un écran d’ordinateur, un téléphone portable ou même un port de chargement d’iPhone, vous devez d’abord savoir quels outils utiliser et quelles méthodes employer.

La plupart des téléviseurs à écran plat d’aujourd’hui sont équipés d’écrans LCD ou OLED, qui sont tous deux éclairés par des diodes électroluminescentes (ampoules DEL). Les OLED utilisent des diodes électroluminescentes organiques, qui offrent un meilleur contraste, des noirs plus foncés et des blancs plus brillants. Les écrans plasma, qui étaient populaires à la fin des années 1990 et au début des années 2000, ont été abandonnés en 2014, mais sont toujours présents dans de nombreux foyers. Pour leur part, les téléviseurs avec tubes cathodiques ont des écrans en verre, qui sont généralement plus faciles à nettoyer.

«Nettoyer une télévision d’antan est similaire à nettoyer une fenêtre. Les téléviseurs modernes nécessitent bien plus d’entretien», constate Jessica Ek, experte en nettoyage. Bien que tous les écrans modernes puissent être nettoyés de la même manière, vous devrez être très prudent quant au type de nettoyant pour écran de télévision que vous utilisez et à la manière dont vous l’utilisez. Vous voudrez également vous assurer que votre téléviseur est éteint avant de commencer à nettoyer. Non seulement c’est plus sécuritaire pour votre téléviseur, mais vous pourrez aussi mieux voir les taches tenaces.

Comment nettoyer un écran de télévision

1. Nettoyer avec des chiffons en microfibre.

«Les écrans modernes peuvent être sensibles à la pression» et peuvent être facilement rayés, rappelle Jessica Ek. Elle recommande d’utiliser un chiffon en microfibre, que votre écran soit LCD, OLED ou plasma. «Le chiffon en microfibre est tissé avec de très petites fibres, ce qui rend la pression sur l’écran plus uniforme et réduit les risques de rayures ou de dommages.»

Ce qu’il faut éviter: les serviettes en papier, les mouchoirs en papier et tous les autres matériaux qui peuvent contenir des fibres susceptibles d’endommager l’écran. Même si vous apprenez à nettoyer un téléviseur avec un écran CRT à l’ancienne, un chiffon en microfibre reste la solution. Vous pouvez également utiliser un plumeau électrostatique.

2. Épousseter dans les craques.

Assurez-vous d’utiliser votre chiffon pour pénétrer dans les coins et les bords de l’écran, en tournant souvent le chiffon pour toujours utiliser un morceau propre.

Ce qu’il faut éviter: n’exercez pas trop de pression, sinon certains pixels risquent d’avoir grillés la prochaine fois que vous allumerez votre écran LCD ou plasma.

3. Vaporiser tout produit liquide sur le chiffon.

Si vous utilisez n’importe quel type de produits nettoyants liquides, vaporisez-les d’abord sur le chiffon dans une fine brume pour éviter d’endommager les pièces internes; ne les appliquez jamais directement sur l’écran.

Ce qu’il faut éviter: n’utilisez pas de chiffons à épousseter prétraités, car leur finition huileuse, destinée aux produits en bois, peut laisser un résidu sur votre écran.

4. Essuyer en faisant se chevaucher les traits.

Pour éviter de laisser des traînées, Jessica Ek recommande de nettoyer en traits réguliers légèrement superposés, horizontalement ou verticalement. Passez ensuite une dernière fois sur l’écran avec un chiffon sec pour éliminer tout résidu.

Nettoyez également le meuble du téléviseur afin que la poussière n’interfère pas avec les haut-parleurs et les ports. (Vous pouvez également utiliser la brosse à épousseter de votre aspirateur pour cela.)

Ce qu’il faut éviter: nettoyer l’écran en cercles, car cela peut créer des traînées.

Comment nettoyer les taches tenaces sur votre écran de télévision

Si vous avez un point vraiment difficile à nettoyer, vous pouvez essayer d’utiliser un mélange très dilué d’eau distillée et de savon à vaisselle doux. Toutefois, lors du nettoyage d’un téléviseur à écran plat, vous ne devez jamais utiliser de produits chimiques agressifs comme l’acétone, le toluène ou encore de l’ammoniac.

Bien qu’il puisse sembler intuitif d’utiliser un nettoyant pour vitres, s’il contient de l’ammoniac comme ingrédient principal, cela pourrait décolorer votre écran de façon permanente. Les seules exceptions à cette règle sont les téléviseurs à tube, qui ont de réels écrans en verre qui résiste à ce genre de produit comme le Windex.

