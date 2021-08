Nettoyage du frigo: les aliments qu’il faut jeter

1 / 12

ANDREYPOPOV/GETTY IMAGES

Finies les devinettes!

Avez-vous parfois l’impression de jouer à la roulette russe en ouvrant le frigo et en essayant de départager ce qui est encore frais de ce qui pourrait être périmé? Cela nous arrive à tous. À part le test du nez, la recherche de moisissures et la date de péremption, décider de ce qu’on devrait jeter ou pas peut devenir un véritable casse-tête.

«La plupart des gens restent perplexes en examinant leur frigo, ne sachant s’ils devraient ou non garder la vinaigrette César déjà entamée, et se demandant ce qui est dangereux ou pas pour leur santé», explique B. Susie Craig, professeure de sécurité alimentaire et santé de l’Université de Seattle. «C’est parfois même déroutant pour moi qui suis une experte». Et la question: «Est-ce que je dois vraiment garder ceci au frigo?» ne fait qu’amplifier l’incertitude.

Cette confusion s’explique, souligne Don Schaffner, professeur de microbiologie alimentaire à l’Université Rutgers, car il existe une grande différence entre les organismes de dégradation (qui donnent aux aliments une odeur, une apparence et un goût désagréables), et les agents pathogènes (souvent invisibles, mais qui peuvent rendre malade). «Les dates de péremption ne sont pas infaillibles. Les compagnies emploient ce moyen pour satisfaire leur clientèle, mais les aliments ne se gâtent pas par magie à la date inscrite.» Consultez le site de santé et salubrité alimentaire du gouvernement du Canada pour plus d’informations. Renseignez-vous sur la véritable durée de conservation de ces aliments périssables.