13 choses incroyables à nettoyer dans le lave-vaisselle

TAWANNA08/SHUTTERSTOCK

Rasoirs

Les rasoirs peuvent se salir non seulement à cause des poils, mais également des produits chimiques de votre crème à raser et des sels de l’eau. Lorsque vous les lavez au lave-vaisselle, optez pour un détergent liquide, car les pastilles peuvent laisser des résidus sur le métal.