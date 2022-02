15 erreurs de nettoyage qui peuvent vous rendre malade

1 / 15

DJEDZURA/GETTY IMAGES

Disséminer la poussière

Quiconque a déjà nettoyé une bibliothèque empoussiérée ou une chambre d’amis rarement utilisée sait que la poussière peut faire éternuer. «Elle constitue un déclencheur courant de symptômes d’asthme et d’allergie», dit la Dre Jennifer Caudle, médecin de famille et professeure associée à l’École de médecine ostéopathique de l’Université Rowan. Mais saviez-vous qu’elle pouvait également être toxique? Une méta-analyse de l’Université George Washington a détecté dans la poussière des taux de composés chimiques malsains, qui peuvent entraîner des perturbations hormonales, de l’asthme et d’autres maladies.

Pour éviter d’inhaler ou d’ingérer de la poussière, il faut épousseter le plus souvent possible, sans omettre les coins peu accessibles souvent réservés au ménage du printemps, et suivre une stratégie descendante. «On commence par les plafonds et les hautes étagères, puis l’on descend pour limiter l’éparpillement des poussières et autres particules sur les surfaces fraîchement essuyées», conseille Samara Geller, analyste principale en recherche et en données au Environmental Working Group (EWG). «Optez aussi pour un aspirateur à filtre HEPA pour mieux capter la poussière, les allergènes et les contaminants.» Mieux vaut nettoyer ces choses chaque mois dans la maison.