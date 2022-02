Conseils pratiques pour choisir sa couleur de peinture

6 / 13

Choisir le bon fini

On doit choisir un fini en même temps que la teinte. La plupart des fabricants offrent la peinture en fini mat, coquille d’œuf, satiné, semi-lustré ou lustré. Les finis plus lustrés sont plus durables, et plus faciles d’entretien, mais ils accentuent les imperfections. La peinture mate masque mieux celles-ci, mais s’abîme plus facilement qu’un fini lustré. Le mat convient mieux aux plafonds et aux pièces moins fréquentées, comme la salle à manger et le salon. Les finis plus lustrés résistent à l’humidité et à la graisse, et conviennent donc parfaitement aux plinthes et aux portes de placard, ainsi qu’aux pièces plus passantes, comme la cuisine et la salle de bain.

Si vous aimez le fini mat et souhaitez le rendre plus durable, mélangez-le à parts égales avec de la peinture coquille d’œuf. Elle procurera un aspect non réfléchissant et rendra la finition plus durable.