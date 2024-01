Les meilleures races de chiens pour combattre l’anxiété, selon des experts

Justin Paget/Getty Images Labrador Le Labrador est l’une des races désignées pour l’assistance en raison de son courage, de sa grande intelligence et de sa sensibilité au langage corporel et à l’humeur de son maître. «Il est parfait pour les gens qui aiment l’activité. De plus, il aime rendre service. La clé avec le Labrador est qu’il soit dressé pour gérer son trop-plein d’énergie», selon Mme Ellis. «Le Labrador est plein d’entrain en plus d’être adaptable et docile. Il s’attache facilement aux gens et aime participer à tous les aspects de la vie familiale», ajoute Mme Louviere. Le Labrador est le chouchou des familles! Apprenez-en plus sur les autres races de chiens parfaits pour la famille.

fotyma/Getty Images Cavalier King Charles «Son petit format fait de cet épagneul le chien d’appartement et le compagnon de voyage idéal pour les personnes anxieuses en voyage, explique Annette Louviere. Le Cavalier King Charles est affectueux et aimant, et cette race se sent d’habitude aussi bien à la maison qu’à vos côtés dans vos aventures.» Le Cavalier King Charles fait aussi partie des meilleurs chiens pour vivre en appartement.