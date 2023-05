Les fruits et légumes que les chiens peuvent (et ne peuvent pas) manger

Westend61/Getty Images

Nous nous rendons pour la plupart coupables de donner de temps en temps de la nourriture de table à nos amis poilus. Et si notre chien pouvait perdre quelques kilos ou si nous voulons simplement le garder en santé et alerte, nous considérons peut-être même ajouter un peu de fruits ou de légumes à son alimentation. La bonne nouvelle: il y a beaucoup d’aliments pour humains que les chiens peuvent manger. Et maintenant la mauvaise: il y a aussi beaucoup d’aliments pour humains que les chiens ne peuvent pas manger (et ne devraient absolument pas!). Et le fait que ça pousse dans un arbre, un arbuste ou sur une vigne ne signifie pas pour autant que c’est bon pour votre chien. Alors, avant de céder aux yeux doux que fait Pitou lorsqu’il quémande de la nourriture de votre assiette, assurez-vous de savoir quels sont les fruits et légumes qu’il peut manger.

Nous avons demandé à des vétérinaires de partager leur expertise sur les aliments qui sont sécuritaires pour les chiens et sur ceux qui pourraient avoir des effets secondaires néfastes – et même mortels. Par exemple, les chiens peuvent-ils manger des bananes? Et qu’en est-il des bleuets et des raisins?

Les fruits que les chiens peuvent manger

Un morceau de fruit par-ci par-là est une gâterie sucrée pour votre compagnon à quatre pattes, et certains fruits sont en fait bénéfiques pour son alimentation. Mais la clé ici est la modération, car la plupart des fruits sont riches en sucre, explique Shawna Garner, docteure en médecine vétérinaire et vétérinaire principale de FirstVet, une plateforme américaine de consultation sur demande en ligne. «La meilleure façon de s’assurer qu’un chien obtient tous les éléments nutritifs dont il a besoin est de lui donner, comme alimentation de base, une nourriture commerciale pour chiens nutritionnellement complète, explique la Dre Garner. Tout autre aliment devrait lui être servi en gâterie ou pour agrémenter ses repas. Environ une cuillerée à soupe de fruits ou de légumes par jour devrait suffire pour un chien de taille moyenne.»

Cela dit, il existe certaines restrictions. «En raison de leur teneur élevée en sucre naturel, évitez de donner des fruits à un chien diabétique, déclare la Dre Lisa Weeth, directrice du département de nutrition au Metropolitan Animal Specialty Hospital. Ces aliments peuvent interférer avec leur taux de sucre dans le sang.»

Tant que votre compagnon à quatre pattes n’a pas de problème médical spécifique ou d’allergie alimentaire, voici certains fruits que les chiens peuvent manger.

Pommes: Toutes les variétés de pommes font de bonnes gâteries pour les chiens, selon la Dre Garner, parce qu’elles constituent une excellente source de vitamine C, de fibres et de calcium. «Assurez-vous de les couper en quartiers et d’en enlever le cœur avant de les servir, ajoute-t-elle, car les pépins de pomme peuvent donner des maux de ventre aux chiens s’ils en mangent de grandes quantités.»

Bananes: Les bananes riches en potassium sont une gâterie sécuritaire pour la gent canine, mais elles ne devraient être données qu’en petites portions en raison de leur forte teneur en sucre. «Elles peuvent faire prendre du poids à votre chien s’il en mange trop», note la Dre Garner.

Bleuets: Selon cette dernière, les bleuets constituent une collation antioxydante et riche en fibres pouvant aider les chiens à rester en bonne forme. Ils font aussi partie des possibles aliments anticancer pour les chiens.

Canneberges: Il s’avère que les canneberges possèdent certains des mêmes bienfaits pour les chiens que pour les humains. « On croit que les suppléments de canneberges réduisent l’adhésion des bactéries dans l’appareil génito-urinaire et qu’ils préviendraient les infections des voies urinaires», explique la Dre Stacy Choczynski Johnson, experte vétérinaire pour Pumpkin Pet Insurance. Si certains chiens peuvent ne pas aimer leur goût amer, donner à votre chien quelques canneberges fraîches ou séchées est sécuritaire.

Votre chien peut aussi manger de petites quantités de fraises, de melon d’eau, de poires et d’ananas. La Dre Lisa Weeth ajoute que des cubes de jus de fruits congelés ou des petites coupes de compote de pommes peuvent être des gâteries estivales amusantes pour votre chien tant que vous lui donnez seulement des portions limitées. Ça vous intéresserait de cuisiner vos propres gâteries pour chien?

Les légumes que les chiens peuvent manger

La plupart des légumes feront une bonne gâterie pour votre animal de compagnie, selon Jamie Richardson, docteure en médecine vétérinaire et directrice médicale du personnel chez Small Door Veterinary à New York. Mais si vous donnez des restes de table à votre chien, assurez-vous que les légumes ne sont pas couverts de beurre, de sel ou d’autres assaisonnements, dit-elle. Et, exactement au même titre que les fruits, une petite quantité de légumes sera bénéfique pour l’alimentation de votre chien. Pas besoin, donc, de trop lui en donner. Note importante: assurez-vous de couper les légumes crus ou croquants en petits morceaux pour éviter les risques d’étouffement.

Voici certains légumes que votre chien peut manger en petites quantités:

Brocoli: Les petits morceaux de brocoli cru ou cuit à la vapeur sont une bonne source de vitamines A, C et K ainsi que de bêta-carotène, de folate et de fibres alimentaires.

Carottes: Les carottes crues ou cuites ont le feu vert des vétérinaires. Leur côté sucré naturel les rend appétissantes aux yeux des chiens, explique la Dre Garner. De plus, elles contiennent de grandes quantités de vitamine A, ce qui aide à renforcer leur système immunitaire et garde leur peau et leur pelage en santé. Autre bonus: contrairement à beaucoup d’autres légumes, les carottes n’ont pas tendance à donner des gaz!

Chou-fleur: Comme le brocoli, le chou-fleur crucifère est plein de vitamines et de minéraux et peut soulager les douleurs des vieux chiens perclus d’arthrite. Il fait maintenant partie de la liste des superlégumes qui pourraient devenir le prochain kale ou chou frisé (pour les humains, on s’entend), alors faites-en provision!

Haricots verts: «Contenant de grandes quantités de fibres végétales, de manganèse et de vitamines C et K, les haricots verts nature sont bons pour les chiens», affirme le Dr Gary Richter, expert en santé vétérinaire pour Rover.com. La Dre Shawna Garner appuie ses dires en notant qu’ils peuvent les manger cuits ou crus. Les haricots verts congelés, ajoute-t-elle, font une excellente gâterie par une chaude journée d’été.

Citrouille: La teneur élevée en fibres de la citrouille peut être bénéfique pour les chiens souffrant de diarrhée ou de constipation, dit la Dre Garner. «Toutefois, ajoute-t-elle, la citrouille devrait seulement être servie cuite aux chiens, sans épices ou saveurs ajoutées, pour leur éviter des maux de ventre.»

Épinards: Si votre chien veut en manger, les épinards sont une excellente source de vitamine K, de magnésium, de folate, de manganèse, d’acides gras oméga-3 et de zinc, explique Oscar E. Chavez, médecin hygiéniste en chef chez Just Food for Dogs.

Patates douces: Constituant une autre excellente source de fibres alimentaires, les patates douces sont riches en vitamine B6, en vitamine C et en bêta-carotène. Elles devraient être pelées et cuites ou vous pouvez acheter des gâteries à mâcher aux patates douces déshydratées.

Zucchini: Excellente source de vitamine C et riche en bêta-carotène, le zucchini constitue une source de vitamine A, de fibres alimentaires, de potassium, de folate et de niacine, déclare le Dr Chavez.

Quels sont les autres légumes que les chiens peuvent manger avec modération? Les concombres, le céleri, les pois et les choux de Bruxelles.

Les fruits que les chiens ne peuvent pas manger

Les fruits et les légumes que les chiens peuvent manger ne leur feront aucun tort et peuvent même améliorer leur santé. Mais la liste des fruits et des légumes que les chiens ne peuvent pas manger est en fait plutôt effrayante, car certains peuvent les rendre très malades et, si on ne s’en occupe pas, pourraient même être mortels. Certains sont des fruits sucrés pas plus gros qu’une bouchée que vous et votre chien considérez sûrement comme des gâteries, alors informez-vous avant d’en donner un à votre fidèle compagnon.

Voici les fruits à éviter:

Avocats: Oui, ce sont également des fruits, et non, votre chien ne devrait pas en manger. Les avocats contiennent de la persine, une toxine pouvant causer des vomissements et de la diarrhée. «Elle est surtout concentrée dans la peau de l’avocat, mais aucune partie du fruit n’est sécuritaire à manger pour les chiens», selon la Dre Shawna Garner. Les avocats étant aussi très riches en gras, note le Dr Gary Richter, ils peuvent, en plus de leur toxicité, causer des troubles gastro-intestinaux s’ils sont consommés en grandes quantités.

Cerises: Le noyau et la peau des cerises contiennent de petites quantités de cyanure, précise la Dre Garner. Alors si votre chien met la patte sur un bol entier de cerises, ça peut l’empoisonner. «Si un chien mange une cerise complète, ça peut lui causer des maux de ventre, explique-t-elle. Par contre, en manger plusieurs pourrait entraîner des difficultés respiratoires et une visite d’urgence chez le vétérinaire.»

Agrumes: Si un morceau d’orange ou de tangerine peut être sécuritaire à donner à votre chien, faites attention au reste du fruit. «Les autres parties de la plante, incluant les feuilles, la tige et la peau, sont toxiques, de dire la Dre Garner. Si elles sont consommées en grandes quantités, elles peuvent provoquer des maux de ventre, des vomissements et de la diarrhée.»

Fruits séchés: À l’exception de quelques séchées (voir plus haut), les fruits séchés sont généralement contre-indiqués pour les chiens. Si aucun d’eux n’a la toxicité des raisins secs, ils sont riches en sucre, ce qui en fait une mauvaise collation pour la santé. «Il est préférable d’opter pour des fruits frais, selon la Dre Garner, tant qu’ils sont sécuritaires à manger pour les chiens.»

Raisins et raisins secs: Le Dr Richter affirme que les raisins peuvent causer une toxicité rénale chez certains chiens. «L’effet ne dépend pas de la quantité ingérée, ajoute-t-il, car même un seul raisin ou raisin sec peut être potentiellement fatal.» Bien que les décès soient rares, si vous savez que votre chien a mangé des raisins ou des raisins secs, amenez-le chez le vétérinaire le plus rapidement possible.

Noix de macadamia: Les noix ne constituent généralement pas une bonne collation pour les chiens en raison de leur teneur élevée en gras; de plus, les noix emballées sont souvent extrêmement salées. Mais les noix de macadamia sont particulièrement problématiques, car elles peuvent causer de la faiblesse, des vomissements et de la diarrhée chez les chiens. Bien que ces symptômes vont habituellement se résorber d’eux-mêmes, la Dre Garner affirme que c’est quand même une bonne idée d’appeler votre vétérinaire si votre chien mange de ces noix.

Tomates: Eh oui, ce sont aussi des fruits! Et comme pour les autres fruits et légumes de la famille des solanacées, les tomates contiennent de la solanine qui, lorsqu’elle est ingérée en grandes quantités, peut causer des troubles gastro-intestinaux et de l’arythmie chez les chiens. La bonne nouvelle? Comme les tomates mûres contiennent beaucoup moins de solanine que les vertes, manger un morceau de tomate mûre est probablement correct et non toxique pour votre chien. Toutefois, il faut absolument le garder loin des tomates vertes ainsi que des tiges et des feuilles de tomates où la solanine est concentrée.

Les légumes que les chiens ne peuvent pas manger

Dans le cas des légumes, le plus gros risque pour votre chien (et vous) est qu’il ait mal au ventre, qu’il ait des gaz ou la diarrhée après en avoir mangé. Mais il y a quelques légumes qui sont particulièrement toxiques pour les chiens, bien que, dans la plupart des cas, ils doivent en avoir ingéré de grandes quantités pour qu’ils leur causent vraiment du tort.

Voici les légumes à éviter:

Oignons: Les légumes de la famille des oignons – notamment les oignons, l’ail, les poireaux et la ciboulette – devraient être évités parce qu’ils contiennent une toxine appelée disulfure de n-propyle. Cette dernière peut entraîner des dommages graves dans les globules rouges du chien, ce qui signifie que son organisme va devoir lutter pour distribuer l’oxygène correctement, explique la Dre Garner. Ce n’est jamais sécuritaire de donner de l’oignon à un chien ou n’importe quel autre légume de la famille des oignons.»

Le Dr Richter abonde dans le même sens. «La toxicité des oignons se déclare rarement, car la plupart des chiens n’en mangeraient pas assez pour que ça entraîne des problèmes, fait-il remarquer. Mais, théoriquement, si quelqu’un constate que le contenu d’une grande assiette d’oignons cuits a été mangé par le chien, ça pourrait être problématique.» Restez particulièrement vigilant pendant les vacances.

La Dre Lisa Weeth, elle, fait cette mise en garde: «Un chien de 50 livres (22,5 kilos) qui prend quelques lampées de sauce contenant de l’ail et de l’oignon n’aura probablement pas de problèmes, mais le fait d’ajouter de l’ail à son alimentation en additif ou en supplément pendant des jours et des semaines peut par contre lui donner des nausées ou des vomissements et se terminer en anémie. Si l’anémie devient assez sévère et chronique, ça peut entraîner de la léthargie, de la faiblesse, des gencives pâles et un collapsus. Dans la blogosphère, on vend encore souvent les «bienfaits» non démontrés de l’ail pour la santé tout en faisant abstraction des risques on ne peut plus réels de cet aliment. Je ne recommanderais pas de nourrir intentionnellement les chiens avec tout aliment faisant partie de la famille des oignons ou de l’ail.»

Champignons: Si vous faites une promenade dans les bois avec votre chien ou à n’importe endroit où vous pouvez tomber sur des champignons sauvages, assurez-vous qu’il n’en mange pas en reniflant le sol. «Les champignons du commerce ne devraient pas représenter de risque, explique la Dre Garner, mais il vaut mieux éviter tous les champignons quand il s’agit de l’alimentation d’un chien.»

