Perdus et retrouvés: ces animaux sont rentrés chez eux!

Un chat volatilisé pendant 10 ans, un chien disparu lors d’un feu de forêt et autres belles histoires vraies d’animaux domestiques perdus – et retrouvés.

Jaime Hogge

Alerte incendie

Par Robert Liwanag

Peu de chiens âgés ont autant d’énergie que Sedze, 13 ans, une femelle shih tzu de 13 ans au poil blanc et beige. Son nom signifie «mon cœur» dans la langue dogrib parlée par la Première Nation Tlicho. Depuis son arrivée à l’âge de 8 semaines dans la famille Cumming, à Yellowknife, Sedze tient une place importante. En dépit de son âge, elle est toujours capable de suivre Axel, le berger allemand de 9 ans des Cumming, lors de longues promenades. «Notre vétérinaire remarque toujours son excellente forme physique», déclare sa propriétaire, Louise Cumming. «C’est vraiment un chien de troupe.»

En août 2023, l’esprit résilient de la petite shih tzu a subi une véritable épreuve du feu. Le dimanche 13 août, Louise et son mari, Shannon, étaient partis acheter des denrées non périssables et rassemblaient leur matériel de camping dans l’attente d’un ordre d’évacuation. Trois jours plus tard, le territoire a ordonné l’évacuation des 20 000 habitants de Yellowknife. Un énorme feu de forêt se dirigeait vers la ville.

Lors des trois mois précédents, le Canada avait dû affronter la plus terrible saison des feux de son histoire. Au total, plus de 6600 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays en 2023 – soit 1000 de plus que la moyenne des 10 dernières années.

Le 16 août à 21h15, Louise, ainsi que son mari, de sa belle-fille et la meilleure amie de cette dernière ont pris le volant de deux voitures et une camionnette avec leurs animaux de compagnie: Sedze, Axel, un husky appelé Rhea, un chat appelé Copernicus, et un chihuahua appelé Choco. Chargés de leurs vêtements, téléphones et ordinateurs portables, ils ont emprunté l’autoroute Mackenzie en direction de l’Alberta.

Leur destination était un centre d’évacuation à High Level, une petite ville du nord de l’Alberta, mais la circulation dense les a ralentis, et l’épaisse fumée rendait la visibilité quasi nulle. «On a pris un temps fou, commente Louise. Lorsque nous avons enfin laissé l’incendie derrière nous, le sentiment de soulagement était incroyable.»

Après avoir conduit toute la nuit, le groupe, épuisé, a monté son campement près du pont de Deh Cho – à 220 km de la frontière avec l’Alberta – afin de dormir deux heures avant de reprendre la route à 8h du matin. Mais 20 minutes après avoir entamé la seconde partie de leur trajet, l’un des pires cauchemars de Louise s’est soudain réalisé: le groupe s’est rendu compte que Sedze ne se trouvait pas dans la voiture. Elle avait disparu.

(À gauche) The Canadian Press/Bill Braden; (À droite) Avec la permission de Louise Cumming

Ils ont rapidement fait demi-tour jusqu’à leur site de campement, pensant avoir laissé Sedze là-bas par inadvertance. Mais il n’y avait aucun signe de sa présence. Ils ont hélé des passants, leur demandant avec désespoir si quelqu’un avait aperçu la petite chienne. En vain. Louise tentait de rester optimiste, mais en son for intérieur elle craignait le pire: qu’un animal sauvage ait tué Sedze ou qu’elle se soit noyée dans la rivière Mackenzie qui coulait non loin de là. Après l’avoir cherchée pendant 30 minutes, Louise a poursuivi son voyage vers le sud, le cœur brisé mais encore gonflé de l’espoir d’un miracle.

Plus tard dans la soirée, le groupe a enfin atteint High Level. Louise a annoncé la nouvelle à sa fille, Jilaine, qui vivait à Calgary. Dix minutes plus tard, à sa grande surprise, Jilaine l’a rappelée avec d’autres nouvelles. Un homme appelé Ryan Snyder avait posté un message sur le groupe Facebook Yellowknife animaux perdus/trouvés au sujet d’un chien trouvé errant dans la nature près du pont de Deh Cho. Le chien ressemblait trait pour trait à Sedze!

Louise a aussitôt appelé Ryan Snyder et a confirmé l’identité de Sedze grâce à une description d’une fausse fleur rose attachée à son collier. Sedze était saine et sauve. Et par chance, Ryan Snyder s’était aussi réfugié à High Level: en discutant au téléphone, ils ont découvert qu’ils se tenaient aux extrémités opposées du même terrain de baseball.

«Quel sentiment merveilleux lorsqu’il l’a amenée en laisse, de la voir tirer comme une folle dans notre direction», raconte-t-elle. Aujourd’hui, cette série de coïncidences lui reste encore en tête. Elle sait que les étoiles ont dû s’aligner pour que Ryan trouve Sedze et la ramène auprès de sa famille.

Le 6 septembre, soit trois semaines après l’évacuation, l’ordre a été levé et chacun a pu retourner chez lui à Yellowknife. «Si ma maison avait complètement brûlé, j’aurais pu la remplacer, commente Louise. Mais on ne peut pas remplacer sa famille.»

Spooky, le clandestin

Par Samantha Rideout

Comme de nombreuses autres familles à l’été 2020, Chylisse Marchand et ses filles d’âge scolaire, Shay et Alli, passaient leurs journées à la maison. Le permis de conduire de Chylisse avait été suspendu à la suite d’un AVC, alors pandémie ou non, la famille n’aurait pu s’aventurer bien loin de sa résidence dans la petite ville de Redvers, en Saskatchewan. L’un de leurs animaux de compagnie, en revanche, n’était pas lié par les circonstances, et s’est débrouillé pour faire un voyage à l’étranger.

Spooky, l’un des chats noirs de la famille, possédait une personnalité indépendante. Lui et son frère Licorice avaient rejoint la famille en 2013, alors qu’ils étaient encore des chatons. Les félins vivaient à l’intérieur durant les hivers rigoureux de la province. «Mais dès l’arrivée du printemps, ils adoraient aller à l’extérieur», raconte Chylisse.

Elle ne s’est pas trop inquiétée, le 22 juillet, lorsque Spooky n’est pas rentré d’une excursion dans le jardin. «J’ai pensé qu’il réapparaîtrait certainement dans l’un de nos cabanons», se souvient-elle.

En réalité, Spooky avait grimpé dans le compartiment moteur d’un camion semi-remorque garé. Par miracle, il est demeuré sain et sauf dans cet espace étroit rempli de fils et de tuyaux, alors que le véhicule parcourait 230 km vers le sud jusqu’à Tioga, dans le Dakota du Nord, puis vers le nord-est pour rejoindre le Manitoba, puis de retour une dernière fois dans le Dakota du Nord.

Finalement, dans la nuit du 23 juillet, le chauffeur du camion a soulevé le capot pour réaliser une vérification de maintenance. Une paire d’yeux brillants lui a rendu son regard et l’a fait sursauter. Son passager clandestin portait une médaille de vaccination contre la rage indiquant le numéro d’une clinique vétérinaire de Redvers, en Saskatchewan, appelée Head for the Hills.

Pendant ce temps, les larmes coulaient chez les Marchand. «Mes filles étaient dans tous leurs états, raconte Chylisse. Spooky était tout pour nous.» Il avait disparu depuis 24 heures lorsque les enfants se sont couchés le 23 juillet. Tard le soir, Chylisse a reçu un appel du vétérinaire de Spooky, qui lui a annoncé que le chat perdu avait été retrouvé dans le Dakota du Nord par un camionneur appelé Jack Shao. Le vétérinaire lui a donné le numéro de cet homme, et elle l’a aussitôt appelé.

«Il avait l’air désemparé, se souvient-elle. C’est un type génial, mais il n’est pas habitué aux chats et ne savait pas quoi faire de cet animal.»

Avec la permission de Chylisse Marchand

Heureusement, l’itinéraire de Jack Shao le ramenait à Redvers le lendemain. Pour garder Spooky en sécurité lors de son voyage de retour, l’homme l’a installé dans une boîte munie d’une petite ouverture pour laisser passer l’air.

Le 24 juillet, un ami a conduit Chylisse, Shay et Alli jusqu’à la coopérative locale, où Jack Shao avait accepté de les retrouver. «Lorsque le camion est arrivé, mes filles avaient un large sourire, témoigne la mère de famille. Quant à moi, je voulais juste le prendre dans mes bras.»

Au-delà de sa gratitude pour la gentillesse de cet inconnu, Chylisse a été amusée d’apprendre que Spooky avait traversé la frontière américaine à un moment où tout était fermé à l’exception des services essentiels. «Et le fait qu’il ait tenu si longtemps sous le camion est incroyable», ajoute-t-elle.

Alors artiste et professeur d’art, Chylisse possédait une collection de ses propres œuvres d’art originales, et a offert au bon samaritain une affiche d’un vieux camion rouge en signe de reconnaissance.

De retour à la maison, Spooky s’est d’abord montré un peu apeuré, mais son tempérament habituel a bientôt refait surface. Aujourd’hui, Spooky et Licorice ne s’éloignent plus trop de la maison. «Je ne sais pas si Spooky a tiré les leçons de son expérience ou si c’est parce que les chats prennent de l’âge, commente Chynisse. Mais ils se contentent de rester près de la terrasse et d’admirer les couchers de soleil sur la prairie.»

Des retrouvailles longtemps attendues

Par Praveena Somasundaram, extrait du Washington Post

Quand Richard et Maria Price ont reçu un appel d’un numéro portant l’indicatif régional de New York, en décembre 2022, le couple a pensé qu’il s’agissait d’un appel indésirable. Mais lorsque le même numéro les a rappelés une seconde fois, ils ont décroché. «Avez-vous déjà eu un chat noir et blanc?», a demandé la personne au bout du fil.

C’était bien le cas: une chatte noire et blanche à poil long, assez craintive, appelée Mimi. Mais ils ne l’avaient pas vue depuis 10 ans.

L’animal avait disparu en 2012, deux ans après son adoption par la famille Price. Ils avaient passé plus d’un an à la chercher dans tout l’État, sans succès. En 2021, le couple a déménagé à Valence, en Espagne, lorsque Richard a pris sa retraite.

Mais le 5 décembre 2022, une habitante de Miller Place, dans l’État de New York – où Mimi avait disparu 10 ans plus tôt – l’a apportée au Brookhaven Animal Shelter and Adoption Center, à 21 km de là. Des employés du refuge ont alors découvert que le chat possédait une micropuce identifiant ses propriétaires. Ils ont appelé la famille Price ce jour-là au numéro indiqué dans leur dossier. Richard a déclaré au Washington Post qu’il s’agissait d’un «rare miracle de Noël».

Mimi avait d’abord attiré le regard de Richard dans un centre d’adoption de Long Island, en 2010. C’était une femelle de deux ans, noire avec une tâche de fourrure blanche sous le menton. Richard affirme qu’elle était «plus belle que tout». Avant d’adopter officiellement Mimi et de la ramener à la maison, à East Setauket, dans l’État de New York, Richard lui avait rendu plusieurs visites au centre d’adoption. C’était un chat errant, timide, qui se terrait jusqu’à ce que Richard vienne s’asseoir au sol et place sa main à côté de sa cachette. Il attendait alors qu’elle en sorte et l’autorise à la caresser. «On voyait bien qu’elle désirait le contact… Elle était juste effrayée, raconte-t-il. C’est ce qui a conquis mon cœur.»

(À gauche) Brookhaven Animal Shelter and Adoption Center via The Washington Post; (À droite) Avec la permission de Richard Price

En 2012, les Price ont laissé Mimi avec un membre de la famille dans la localité voisine de Miller Place pendant qu’ils prenaient des vacances. Lorsqu’ils sont revenus, elle avait disparu.

Le membre de la famille avait ouvert la porte pour sortir, Mimi lui avait filé entre les jambes et s’était enfuie dans la nature environnante. Désemparé, Richard avait lancé une opération de recherche, en placardant des affiches dans Miller Place et ses alentours. Il s’était rendu dans plusieurs refuges animaliers et avait rendu visite aux colonies de chats errants qui vivaient derrière les supermarchés. Après plus d’un an, il avait finalement perdu espoir de revoir un jour Mimi.

Mais 10 ans plus tard, grâce à ce fameux appel du refuge, ils ont enfin été réunis. La nouvelle s’est répandue à Miller Place, et Richard a commencé à recevoir des appels d’habitants de la ville qui avaient pris soin d’elle au cours des ans.

Julia Ray, 24 ans, et son père Lawrence, faisaient partie de ces gens. Menant une vie de vagabonde, Mimi apparaissait parfois sur leur chaise d’extérieur sous le pavillon de jardin, ou se blottissait dans le petit abri chauffé qu’ils lui préparaient pendant l’hiver, raconte Julia. Ils ont remarqué que l’oreille de Mimi avait été taillée, signe, chez un chat errant, qu’il a été stérilisé, mais des vétérinaires leur ont affirmé qu’elle n’avait pas de propriétaire.

De gros orages en hivers rigoureux, le chat, qu’ils avaient surnommé «Kitty», revenait sans cesse. Lorsque Julia a quitté la maison pour faire des études, son père a continué de nourrir le chat jusqu’à sa mort, en avril 2022. Sa maison a été vendue plus tard cette même année. «J’ai songé à vendre la maison sous la condition que les nouveaux propriétaires soient bienveillants envers le chat et le nourrissent», témoigne Julia.

Mais heureusement, elle n’en a pas eu besoin. Mimi a trouvé quelqu’un d’autre pour s’occuper d’elle: Gary Guiseppone. Un jour, Gary a remarqué que la fourrure de Mimi était toute nouée. Craignant qu’elle ne se soit empêtrée dans un buisson ou des branches d’arbres, il l’a apportée au Brookhaven Animal Shelter. Plus tard dans la journée, il a été ravi d’apprendre que le refuge avait retrouvé les propriétaires de Mimi.

En janvier 2023, Richard est retourné aux États-Unis pour la récupérer, et elle est restée avec sa sœur et sa nièce jusqu’à son arrivée. Elle s’est comportée «comme un ange» durant le vol vers l’Espagne, raconte-t-il: calme dans sa cage de transport, elle lui lançait parfois un regard pour être rassurée.

Si elle s’est d’abord montrée un peu réservée, Mimi s’est bien vite accoutumée à sa nouvelle maison. Elle adore dormir à côté de Richard et Maria dans leur lit, et sortir sur leur balcon le soir venu. Richard aime à penser que Mimi se souvient de lui, mais quoi qu’il en soit, elle s’est attachée au couple dès son arrivée. «C’est le chat le plus aimant que nous ayons jamais eu», déclare-t-il.

Cela fait maintenant plus d’un an que le couple a reçu l’appel annonçant que Mimi avait été trouvée. «C’était une belle année», conclut Richard.

Un vrai chien policier

Par Diane Peters

Boum! Quelque part, dissimulé dans la verdure du parc Southfields, quelqu’un avait allumé des feux d’artifice. En entendant ce bruit, Rosie, une chienne border collie de 10 ans qui s’ébattait sans laisse, est revenue en courant vers son propriétaire, Steve Harper.

C’était en fin d’après-midi le vendredi 4 novembre 2022, et d’autres feux d’artifice exploseraient le lendemain pour Guy Fawkes Night. «Les jeunes allument des pétards pendant environ une semaine avant et une semaine après», déclare la femme de Steve, Julie. Celle-ci se trouvait à la maison en raison de problèmes de mobilité qui l’empêchaient d’emmener Rosie et Laser, le pointer anglais du couple, faire leur promenade quotidienne dans le parc voisin à Loughborough, au Royaume Uni.

Boum! Une autre série de feux d’artifice. Rosie se terrait toujours pendant les orages. Pour des raisons de sécurité, la famille l’avait dressée à retourner vers eux lorsqu’elle était effrayée en public.

Quand les Harper l’adopté en 2014, on leur a affirmé au refuge qu’ils étaient les troisièmes propriétaires de Rosie, mais ils ne savaient pas grand-chose de plus sur son histoire. Julie avait vu une photo publiée sur les réseaux sociaux par un refuge, où le chien noir et blanc apparaissait, maigre, le regard tourné vers l’objectif. Devant cette image, elle a songé que Laser, alors seulement âgé d’un an, devait se sentir seul. «J’ai persuadé mon mari que notre chien avait besoin d’une sœur», se souvient-elle. Le couple et Laser se sont entassés dans la voiture et ont fait 7 heures de route aller-retour pour aller chercher Rosie dans son refuge à Woolacombe, au bord de la mer.

À son arrivée, Rosie était facilement effrayée par les grands bruits et se montrait nerveuse devant les hommes, mais elle est bientôt tombée sous le charme des fils Harper et s’est attachée à Steve. Selon Julie, Rosie est «absolument adorable». Elle aime particulièrement chasser les écureuils, ses balles et ses jouets.

Mais sa peur des grands bruits ne l’a jamais quittée. Après la seconde détonation, elle s’est enfuie. Sachant que la chercher tout en devant gérer Laser était impossible, il a donc appelé Julie pour lui raconter ce qui s’était passé. Il a décidé de parcourir les 15 minutes à pied qui le séparaient de la maison pour déposer Laser et repartir aussitôt en quête de Rosie.

En raccrochant, Julie n’a pas eu le temps de s’inquiéter plus de cinq minutes que son téléphone s’est remis à sonner. «Possédez-vous un chien noir et blanc?», a demandé la voix à l’autre bout du fil. «Elle vient de se rendre.»

(À gauche) Police de Leicestershire/Facebook; (À droite) Avec la permission de Julie Harper

L’homme au téléphone ne plaisantait qu’à moitié. Le commissariat de Loughborough se trouve de l’autre côté d’une haie en bordure du parc. Rosie avait probablement traversé cette haie avant d’entrer par les portes coulissantes automatiques du poste.

Une vidéo de surveillance montre Rosie entrer dans la salle d’attente, renifler les lieux, puis s’asseoir poliment au bout d’une rangée de chaises. Ensuite, des membres du personnel sont apparus, lui ont donné un peu d’eau et des caresses, et ont appelé Julie, dont le numéro de téléphone figurait sur le collier de Rosie.

Julie pense savoir comment Rosie a deviné où attendre: les chaises de la salle d’attente du commissariat ressemblent à celles de son vétérinaire. «J’imagine qu’elle a vu les chaises et a pensé: Oh, je sais ce que je dois faire. Je m’assois et j’attends.»

Quand Steve est arrivé avec Laser, Julie lui a annoncé la nouvelle et il est reparti au poste. Le chien était fou de joie en l’apercevant. Et lorsqu’ils sont enfin rentrés à la maison, Julie a déclaré que Rosie avait reçu «de nombreux câlins et quelques friandises».

