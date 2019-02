16 espèces menacées qui ont échappé à l’extinction

4 / 16

Condor de Californie

Avec ses 3 mètres d’envergure, ce condor est le plus gros de tous les oiseaux d’Amérique du Nord, à défaut d’être le plus beau. Ce grand charognard est gravement menacé d’extinction à cause du saturnisme, des pesticides et de bien d’autres fléaux.

Il est sur la liste de surveillance depuis 1987, mais même aujourd’hui, après des années de reproduction en captivité et de lâchers dans la nature, on n’en compte toujours pas plus d’une douzaine.

