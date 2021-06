20 plantes qui sont toxiques pour les chats

3 / 22 REFAT MAMUTOV/GETTY IMAGES Eucalyptus Composante toxique: Eucalyptol Populaire pour ses feuilles au parfum apaisant, l’eucalyptus ne devrait pas être mis à proximité d’un chat. «Lorsqu’un chat mange assez de feuilles d’eucalyptus pour être malade, on peut observer de la salivation, des vomissements, une baisse de l’appétit et la diarrhée», dit Jo Myers, vétérinaire pour JustAnswer. «Ces symptômes sont mineurs et devraient s’estomper sans traitement dans un délai de 24 heures.» Elle ajoute qu’une plus grande concentration d’eucalyptol se trouve dans les huiles essentielles, et qu’elles doivent être utilisées avec parcimonie si un chat est dans la maison. À remplacer par: le romarin, aussi connu pour sa merveilleuse fragrance, est idéal pour remplacer l’eucalyptus. (Voici d’ailleurs 13 légumes qui poussent facilement à la maison.)

4 / 22 JENNY DETTRICK/GETTY IMAGES Cycas du Japon (cycas revoluta) Composante toxique: Cycasine Même si les palmiers ajoutent instantanément une ambiance tropicale à une pièce, ils ne sont pas tous sécuritaires pour Minou. Le cycas du Japon contient de la cycasine, qui est extrêmement toxique pour les chats, note l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). La cycasine devrait être évitée à tout prix puisqu’elle peut causer des dommages gastro-intestinaux et au foie, entraînant parfois même la mort. Plus l’animal est petit, plus il sera affecté. À remplacer par: pour un style tropical similaire, essayez le palmier nain. Cette plante d’un vert vif est aussi connue sous le nom de palmier de montagne.