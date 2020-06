Potager: 13 légumes qui poussent en un temps record

ISTETIANA/GETTY IMAGES

Les betteraves

Si vous n’avez jamais mangé de betteraves, vous vous privez d’un légume polyvalent et savoureux. Elles sont naturellement sucrées lorsqu’on les fait griller et délicieusement aigres et salées conservées dans du vinaigre. Ce qui est fantastique quand on cultive des betteraves, c’est qu’on peut les récolter lorsqu’elles sont plus jeunes ou encore attendre qu’elles soient plus grosses.

Conseil de pro: ressemblant à de minuscules météorites, les graines de betteraves sont en en fait de petits fruits contenant une à quatre graines. Un sachet de graines vous en donne donc plus que vous ne le croyez», explique Marion Owen, maître jardinière à Kodiak Island, en Alaska.

Récolte: 4 à 5 semaines

